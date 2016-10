Samen zwanger, één babyborrel

An, Katrijn, Tine en Lieselot Braem haalden enkele maanden geleden deze krant met hun zwangerschap. Het gebeurt wel eens dat verscheidene vrouwen in hetzelfde bedrijf samen zwanger zijn, maar vier zussen uit één gezin is wel heel opmerkelijk. Normaal gezien zou An als de oudste als eerste bevallen, maar zus Katrijn heeft haar op de meet nog voorbijgestoken. "Ik wou niet per se de eerste zijn hoor", knipoogt Katrijn. "Ik had als enige een vrij moeilijke zwangerschap en daarom is mijn zoontje twee weken te vroeg geboren." Op 28 april zag haar zoontje Arvid het levenslicht. Op 12 mei volgde zijn neefje Sam, het zoontje van An. Tine en Lieselot zorgden voor een extra primeur, want zij bevielen op dezelfde dag. Tine kreeg haar zoontje Lars op 3 augustus om 1 uur 's morgens en om 14.45 uur is Matteo ter wereld gekomen, zoontje van Lieselot. "Dit is wel erg bijzonder", vindt Lieselot. "We waren niet voor dezelfde datum uitgerekend, maar ik had al twee dagen voorweeën en ik wist dat het snel kon gaan. Toen ik het bericht kreeg dat Tine bevallen was, kwam het besef dat we wel eens op dezelfde dag onze zoon ter wereld konden brengen. Ze kunnen samen hun verjaardag vieren. Ik vond het een onvergetelijke periode om samen zwanger te zijn. Ik het mis het al. We gaan dit bovendien nooit meer meemaken."



Voor An is het inderdaad de laatste zwangerschap. "Ik heb nu vier kinderen en daarmee heb ik de handen meer dan vol", lacht ze.