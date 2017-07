Nieuw voetbalveld... maar niemand wil erop spelen

Ondanks de enorme nood aan voetbalpleinen ligt in Kieldrecht een gloednieuw veld waar geen kat wil of kan op spelen, onder meer omwille van verplaatsingsproblemen. Ook in Beveren is de nood groot, maar vinden ze de verplaatsing naar Kieldrecht te ver. Gevolg: twee 'zonevreemde' velden in een kmo-zone.

Zijn de voetbalclubs in Groot-Beveren iets te verwend geworden? Die vraag kan men zich stellen nu de gemeente noodgedwongen twee 'zonevreemde' pleinen moet aanleggen in een kmo-zone terwijl in deelgemeente Kieldrecht een gloednieuw voetbalveld zit te wachten op de eerste spelers. Het plein werd aangelegd in de recreatiezone Oud Arenberg en was vooral bedoeld voor de club FC New Saeftinghe. Die speelde sinds 1978 in de schaduw van de koeltorens van de kerncentrale Doel, maar kreeg vorig jaar haar opzeg. De gemeente schoot de club ter hulp met een nieuw plein in Kieldrecht, maar tot een verhuis kwam het niet. "De club heeft de handdoek in de ring gegooid en is opgehouden te bestaan", bevestigt schepen van Sport Katrien Claus (CD&V). "De drijvende kracht achter New Saeftinghe liet in april plots weten weten dat hij onvoldoende spelers vond. Er werd daarom beslist om met de club te stoppen. Gelukkig hebben we nog wel de plaatsing van containergebouwen voor de kleedkamers, sanitair en cafetaria kunnen annuleren. Het ging immers om een investering van meer dan 300.000 euro."

Bijzonder nijpend

De containerunits zijn nu geplaatst in de kmo-zone Doornpark waar tijdelijk twee, weliswaar zonevreemde, voetbalpleinen werden aangelegd. In de centrumgemeente is de nood aan pleinen immers bijzonder nijpend. De twee pleinen zullen gebruikt worden door ploegen uit het liefhebbersverbond Walivo, maar ook door de jeugd van Yellow Blue SK Beveren.



"Het is een tijdelijke situatie", legt Claus uit. "We hebben voorlopig nergens anders plaats en de grond hadden we toch al in ons bezit wegens de toekomstige verhuis van de technische diensten. Die verhuis is nog niet voor meteen en intussen kunnen we werk maken van een uitbreiding van de sport- en recreatiezone aan het Zillebeek."



Het blijft natuurlijk wel pijnlijk dat de gemeente geld investeerde in de aanleg van een nieuwe voetbalzone in Kieldrecht waar blijkbaar niemand wil spelen. "We hebben het aan zowat alle clubs aangeboden, maar ze vinden de verplaatsing blijkbaar te ver", zucht Claus. "We hadden het uiteraard ook liever anders gezien. Een verloren investering is het echter niet. Op langere termijn zal KSK Kieldrecht wellicht moeten verhuizen uit het centrum. We hadden gehoopt dat het plein nu al dienst kon dien voor de jeugdploegen, maar het bestuur vindt het te onpraktisch om te spelen op twee locaties."



De twee 'noodpleinen' in het Doornpark zijn intussen ingezaaid en recent werden ook de containergebouwen geplaatst met vier kleedkamers, sanitair en een scheidsrechterlokaal. De twee velden moeten tegen 1 september gebruiksklaar zijn.