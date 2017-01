Melselenaar mag op bezoek in Witte Huis

Maanlanding

"Ik raakte gefascineerd door techniek toen ik in 1969 getuige was van de eerste maanlading. Vooral de geleerden en technici die aan de basis lagen van deze doorbraak fascineerden me." Het leek een verre droom om ooit deel uit te maken van zo'n team, maar Clement volhardde en belandde voor een postdoctoraat in Viriginia waar hij de eerste contacten legde met NASA. In 1987 kon hij als ingenieur bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie aan de slag. Hij kreeg later zelfs de Von Braun-award toegekend voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart.



Clement Hiel richtte in 2001 het materiaaltechnologie- en ontwikkelingsbedrijf Composite Support & Solutions Inc. op. Er volgden al snel innoverende producten zoals een kabel die tweemaal meer energie kan verzetten dan een gewone distributiekabel. Deze uitvinding is intussen ondergebracht in een apart bedrijf dat 122 mensen tewerk stelt. Het meest baanbrekend werk van Hiel is een kliksysteem voor materiaal in composiet snel aan elkaar te monteren. Voor de Amerikaanse luchtmacht bouwde het bedrijf een radartoren in composiet. "Daar waren ze blijkbaar van onder indruk", lacht Hiel. "De toren kan op eender welke plaats, van Alaska tot in de woestijn, in een recordtijd van amper 20 minuten opgezet worden. Aangezien communicatie hét sleutelwoord is voor defensie de dag van vandaag, is de overheid natuurlijk zeer enthousiast. Als men snel een radar- of communicatietoren kan opzetten, is er ook snel contact met troepen of manschappen in de omgeving."



De technologie biedt naast het lichte gewicht van composiet ook heel wat andere praktische voordelen. "In een doorsnee toren zitten 3.000 tot 4.000 bouten voor het maken van verbindingen", legt Hiel uit. "Met mijn systeem klikken de onderdelen ineen, vergelijk het met Lego. Aangezien er geen bouten zijn, kan er ook niets beginnen roesten. De toren is in principe onderhoudsvrij en kan tot acht keer sneller geassembleerd worden."