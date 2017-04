Meisje (14) krijgt klappen op bus

Een 14-jarig meisjes heeft op een bus van De Lijn een harde klap gekregen tegen het hoofd van iemand uit een grote groep allochtone jongeren. Ze belde haar vader, die prompt in de auto stapte en de bus klemreed. De daders konden echter ontsnappen, omdat de chauffeur de deuren opende uit angst voor moeilijkheden. KRISTOF PIETERS

De feiten deden zich voor ter hoogte van de Grote Markt. Xena Moenssens (14) was thuis in Moerbeke opgestapt en was op weg naar het huis van haar vader in Melsele. "Er zat bijna niemand op de bus, maar ter hoogte van het zwembad De Meerminnen in de Pastoor Steenssensstraat stapte er een grote groep allochtone jongeren op. Het waren een stuk of veertig jongeren tussen de 12 en 15 jaar die blijkbaar een uitstap hadden gemaakt naar het zwembad en terug richting Antwerpen reden. Ik was gewoon naar buiten aan het kijken toen ik plots een harde klap tegen mijn hoofd kreeg. Ik heb me omgedraaid en vroeg waarom ze me hadden geslagen. Er kwam echter geen antwoord. Ik ben dan ergens anders gaan zitten vooraan in de bus. Ik had echt schrik en durfde niet meer uitstappen. Ik was namelijk bang dat ze me zouden achtervolgen. Daarom heb ik mijn vader vanop de bus gebeld en hem verteld wat er gebeurd was."





Bang voor moeilijkheden Robert Moenssens werkt als dokwerker en lag na een nachtshift net in zijn bed. "Ik ben er na het telefoontje van mijn dochter uit gesprongen en ben meteen naar de bushalte aan Pultina in Melsele gereden om de bus tegen te houden. Ik zei tegen de chauffeur dat hij de politie moest alarmeren, omdat iemand mijn dochter had geslagen. De man opende echter de achterste deuren van zijn bus en zei dat ik ze zelf maar moest tegenhouden. Hij was namelijk bang dat er anders moeilijkheden zouden uitbreken op de bus. Ik heb de groep jongeren aangesproken en gevraagd wie de dader was, maar ze zijn naar alle kanten weggelopen. De politie is korte tijd later gearriveerd en heeft nog een zoekactie gehouden, maar zonder resultaat. Er is nu een proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden. De politie heeft wel beloofd de camerabeelden van de bus op te vragen."



Robert plaatste een oproep tot getuigen op Facebook en kreeg al heel wat verontwaardigde reacties. "Het is blijkbaar geen alleenstaand geval", stelt hij vast. "Net als in het recreatiedomein De Ster zorgen grote groepen jongeren uit het Antwerpse ook in het zwembad De Meerminnen voor overlast. Ik hoop dat er iets ondernomen wordt om dit te stoppen. Mijn dochter durft de bus amper nog te nemen en is helemaal getraumatiseerd. Ze komt er nu vanaf met een flinke buil en hoofdpijn, maar de volgende keer kan het anders aflopen."