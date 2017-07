Buurt eist actie tegen gevaarlijke hond

Dario werd zeven jaar geleden aangevallen en verloor daarbij bijna zijn pootje. - Kristof Pieters

De laatste feiten dateren van afgelopen maandag. Kathy Gestels was met haar hond Flor op wandel in de Filip De Pillecynstraat toen ze plots een grote loslopende hond opmerkte. "Ik zag meteen dat hij ons in het vizier had en nam mijn hond in de armen om me snel uit de voeten te maken", vertelt de vrouw. "Hij kwam echter meteen aangestormd en beet me fors in mijn zijde. Ik verloor hierdoor het evenwicht en kwam ten val. Flor viel uit mijn armen en werd vastgegrepen door de dolle hond. Ik zag hem Florreke in zijn bek wegsleuren en dacht echt dat mijn hond eraan zou gaan. Ik heb me uiteindelijk boven op die hond gegooid om hem in bedwang te houden. Ik zag Flor doodstil liggen en dacht echt dat ze het niet overleefd had. Uiteindelijk is er een buur ter hulp geschoten die mijn geschreeuw had gehoord." Kathy werd naar het ziekenhuis afgevoerd met bijtwonden in de buikstreek en aan de handen. Haar keeshondje was er erger aan toe en moest op verschillende plaatsen gehecht worden.



Kathy diende klacht in bij de politie maar voorlopig is er geen actie ondernomen. "Ik dacht dat het dier wel weggehaald zou worden maar bij een bezoek hadden de agenten vastgesteld dat de hond zich 'poeslief' gedroeg en geen tekenen van agressie vertoonde. Het baasje verklaarde dat iemand per ongeluk de poort had laten openstaan. Aangezien er geen voorgaande incidenten bekend waren, werd de zaak hiermee afgesloten."



Via sociale media vernam Kathy echter al snel dat ze niet het enige slachtoffer is. "Intussen heb ik al weet van zeven andere slachtoffers", reageert ze boos. "Twee jaar geleden werd een vrouw op identieke wijze aangevallen. Zij werd in de borst gebeten toen ze haar hondje in bescherming nam. Kort voordien had hij ook al twee kinderen achterna gezeten." Ook toen werd er geen actie ondernomen. De eigenaar beloofde wel naar een hondenschool te gaan om het dier te trainen. "Maar daar is blijkbaar weinig van in huis gekomen", zegt Kathy nog.