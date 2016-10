15 puppy's gered na schouwbrand

Het vuur werd opgemerkt rond 1.30 uur 's nachts. "Mijn moeder werd wakker omdat ze moest hoesten en stelde toen vast dat er overal rook hing", vertelt de zoon des huizes. "Het vuur woedde op de zolderverdieping. We zijn toen snel naar beneden gevlucht."



Een ploeg van de brandweerpost Sint-Gillis-Waas was als eerste ter plaatse maar kreeg al snel bijstand van ploegen uit Melsele en Sint-Niklaas. "Toen we ter plaatse arriveerden sloegen de vlammen namelijk al door het dak", zegt officier Jan Van Mieghem. "Het was wel even schrikken omdat we enkel een melding hadden binnen gekregen voor een schoorsteenbrand. De bewoners hadden zich gelukkig al in veiligheid gebracht. We hebben eerst geprobeerd om het vuur van binnenuit te bestrijden. Dat is namelijk altijd de meest efficiënte manier om te blussen. De brand situeerde zich echter op de zolder en die was enkel bereikbaar door een uitschuifbare ladder. Bovendien was de zolder volgestouwd met brandbare spullen zoals kledij, kasten en matrassen waardoor het één grote vuurhaard was. Toen het plafond begon in te storten van de bovenverdieping hebben we de aftocht moeten blazen. Er is dan een tweede ladderwagen van de brandweer Sint-Niklaas in bijstand gekomen om het vuur langs buiten te bestrijden."