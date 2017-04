"Bijna in coma vorig jaar. Nu ben ik sterker dan ooit"

Davy Reniers hoort voortaan tot het kleine kransje Belgen die voor de derde keer aan de start verschijnen van de beruchte 'Marathon Des Sables'. De Melselenaar begon nochtans pas vijf jaar geleden met lopen toen de wijzer van de weegschaal iets te veel naar rechts begon af te buigen.



Na een deelname aan de dodentocht zag Davy beelden van de 'Marathon Des Sables' op televisie. Tom Waes nam er aan deel voor het programma Tomtesterom. "De eerste editie was loodzwaar, maar ik had mij goed voorbereid", blikt Davy terug. "De temperatuur is er gemiddeld 40 graden Celsius en er is totaal geen comfort. 's Nachts moeten we in een tentje slapen en tijdens de etappe is er ook slechts een beperkt rantsoen aan water."



Davy haalde de eindmeet en besloot vorig jaar opnieuw zijn kans te wagen. "Maar ik ben te overmoedig geweest", beseft hij nu. "Ik had een rotjaar achter de rug op persoonlijk vlak met een overlijden in de familie en bovenop sukkelde ik met een hamstringblessure. Hierdoor was mijn voorbereiding een ramp. De ontnuchtering volgde snel. De eerste dag kwam ik in een zandstorm terecht en moest ik verschrikkelijke omstandigheden door de duinen ploeteren. Volledig uitgeput heb ik nog de finish gehaald, maar de tweede dag voelde ik al meteen dat ik te diep was gegaan. Twee Spaanse deelnemers hebben me bewusteloos gevonden met mijn gezicht in het zand. Ik was volledig gedehydrateerd. Ze hebben me meteen naar een medische post gebracht waar ik aan een infuus werd gelegd. Elk infuus is twee uur straftijd en na de vierde zak wist ik dat het over en uit was. Op dat moment was het balen, maar toen de dokters vertelden dat ik niet mocht slapen omdat ze vreesden voor een coma, kwam het besef dat ik door het oog van de naald was gekropen."