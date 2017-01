Petitie om bankautomaat terug te krijgen is succes

Klant Yvonne Hap (82 jaar). - Vertommen

1.000 handtekeningen

"Het is absoluut onterecht waarom die automaat hier verdwenen is. Leefdaal telt 4.500 inwoners, bijna evenveel als Bertem, maar toch is er hier geen enkel bankkantoor meer en telt Bertem er 6. Nog elke dag worden we hier overstelpt door klachten en ik kan de mensen zeker begrijpen. Getuige ook de meer dan 1.000 handtekeningen die ik ondertussen verzameld heb. Wie ocharme 20 euro nodig heeft, moet daarvoor nu al 5 km omrijden naar Bertem. Is dat nog normaal?"



Vooral voor de senioren en de minder mobiele inwoners zorgt het verdwijnen van de automaat voor veel problemen.



"Het is niet alleen ambetant, maar ook gênant", vertelt de 82-jarige Yvonne Hap. "Heb ik geld nodig of moet ik een storting doen, moet ik rekenen op familie of vrienden om mij te vervoeren. Ofwel moet ik de bus nemen en dan ben ik al snel 2 uur verloren voor ik opnieuw thuis ben. Voor ons, senioren, zijn dat toch geen werken meer! Bovendien vind ik dit ook zeer gevaarlijk. Ik haal nu vaak meer geld af dan nodig is, maar wat als iemand met slechte bedoelingen dat in het snotje heeft? Dat is toch totaal onverantwoord."



"De mensen zijn zelfs zo wanhopig dat ze vragen of ze hier geen cash geld kunnen krijgen, maar daar kunnen wij als krantenwinkel spijtig genoeg niet mee beginnen", vult Elien aan. "Mijn vader Dirk heeft zelfs al mensen met de auto meegenomen naar Bertem, maar dat kan hij ook niet blijven doen. En wat met onze opbrengsten of die van een fuif? Onlangs was er een groot feest in café 't Pallekeshof, maar om de inkomsten naar de bank te brengen, moesten zij nu geen 500 meter maar wel 5 km omrijden, hetgeen totaal onverantwoord is. Bovendien vragen we zeker geen nieuw bankkantoor. Met een automaat alleen al zou het dorp meer dan tevreden zijn. Is dat nu zo moeilijk?"