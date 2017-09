"20.000 liter water liep mijn kelder in"

Boudewijn Michiels schrok zich een hoedje toen woensdagavond omstreeks 23.30 uur de hoofdwaterleiding tegenover zijn huis in de Dorpstraat in Leefdaal sprong. Op korte tijd stond er 50 centimeter water in de kelder van de man. De brandweer slaagde erin om zo'n 20.000 liter water weg te pompen, maar de modder en het overtollige water staat nog steeds in de kelder van de man. ROBBY DIERICKX, ANDREAS DE PRYCKER

Arbeiders zijn al snel druk in de weer om het grote lek te herstellen. - Foto Vertommen "In de nacht van woensdag op vrijdag is een hoofdwaterleiding gesprongen ter hoogte van de Dorpstraat nummer 556. Omwille van de omvang van het probleem moest alles afgesloten worden. Hierdoor zat men tot in Overijse zonder water. In overleg met De Watergroep, politie en brandweer heeft de burgemeester vannacht beslist om het lek meteen te dichten om de hinder voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken. De herstellingswerken vorderen goed. Ondertussen is de Dorpstraat tussen Blankaart en Mezenstraat is afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Blankaart, Th. Wautersstraat en de Broekstraat. Vrijdag vanaf 17 uur kan het afgesloten deel van de Dorpstraat opnieuw in gebruik genomen worden", vertelt burgemeester van Bertem Joël Vander Elst (Open VLD), die 's nachts speciaal uit zijn bed kwam voor het waterlek.





Versleten leidingen Hoe de waterleiding is kunnen springen, is een raadsel. "Vermoedelijk is dat door slijtage van de leidingen gebeurd", meent Vander Elst nog. Bewoner Boudewijn Michiels kreeg ál het water dat vrijkwam door het lek bij zich binnen. "Het water heeft zich een weg gezocht naar beneden en aangezien mijn huis het laagste ligt van alle buren, heb ik alles binnengekregen. Daar was niets aan te doen", klinkt het bij de arme buurtbewoner.