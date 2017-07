Vrouw (88) ligt urenlang in sloot

Emerantia vertrok ergens donderdagnacht te voet uit haar woning in de Anjerstraat. Een zoekactie vrijdag met een helikopter en speurhonden leverde niets op. Zaterdagochtend verzamelde aan de terreinen van voetbalclub FC De Weerdt een legertje medewerkers van de politie, civiele bescherming en brandweer voor een nieuwe gecoördineerde actie. "De dame is dementerend, we wisten dat we niet veel tijd meer hadden. We hebben alle middelen ingezet", zegt parketwoordvoerder Nele Poelmans.



Op basis van een tip, Emerantia bleek vrijdagochtend nog te zijn gezien op de Liersesteenweg, kon de vrouw dit keer wel snel worden gevonden, in een gracht in de doodlopende straat Klets, ongeveer 2,5 kilometer van haar woonst. Mogelijk herinnerde ze zich nog dat daar vroeger een overweg was en probeerde ze die over te steken. Ze sukkelde een eindje van de straat in een droge gracht. "Ze lag daar wat verscholen, het was onmogelijk haar te zien van op de weg. Het was daar dat speurhonden haar aantroffen", zegt burgemeester Walter Horemans (CD&V).



De opluchting was groot, zeker bij haar echtgenoot en oud-brandweerman Gust (90) en haar enig kind Julien. "Ze was onderkoeld, maar zondagochtend lag ze alweer op een gewone kamer en was ze weer aanspreekbaar. Moeder is een fysiek sterke vrouw", zegt zoon Julien. Iets vertellen over haar wedervaren, kan de vrouw niet. Ze is erg zwaar dementerend en herkent vaak haar eigen zoon zelfs niet meer, hoewel hij dagelijks op bezoek komt. "We zijn doodongerust geweest. Vader belde mij vrijdagochtend dat hij moeder niet kon vinden. Ik ben in de wagen gesprongen en heb in de omgeving rondgereden om haar te zoeken. Omdat ik haar nergens kon zien, heb ik bij de politie aangifte gedaan van haar verdwijning. Bleek dat een buurman haar vrijdagochtend om een uur of vier had gezien. Dan moet ze vertrokken zijn."