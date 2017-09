Cafébaas verongelukt op weg naar begrafenis andere motorrijder

De 51-jarige Dirk Serneels uit Berlaar is gisteren om het leven gekomen bij een val met zijn Harley Davidson op de Antwerpsesteenweg in Lier. De cafébaas was op weg naar de begrafenis van motorrijder én kennis Tom De Ryck (25). De twintiger overleed vorige week bij een ongeval op de N16 in Bornem. TIM VAN DER ZEYPEN

Motorrijder Dirk Serneels kwam met zijn Harley Davidson tegen een geparkeerde oplegger terecht. - David Legreve Net voorbij de Lierse dancing La Rocca verloor de ervaren motorrijder de controle over zijn Harley Davidson. Volgens de politie kwam hij ten val en hij schoof vervolgens tegen een oplegger van een vrachtwagen. Die stond geparkeerd. Dirk liep ernstige verwondingen op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. "Daar bezweek hij in de namiddag aan zijn verwondingen", zegt Magalie Derboven van politie Lier.



De 51-jarige Dirk was op weg naar de begrafenis van de 25-jarige Tom De Ryck uit Boom. De bevriende motorrijder kwam op dinsdag 5 september om het leven toen hij op weg was naar zijn vrouw in het ziekenhuis. In Wilrijk vond gisteren zijn begrafenis plaats. Dirk wou er samen met een goede vriend zijn respect gaan betuigen. De vriend, die achter Dirk reed, zag het ongeval gebeuren.





Tom De Ryck kwam op 5 september om het leven met zijn motor. - Patrick Lefelon Pak ervaring Wat er exact gebeurd is, is nog niet geweten en maakt nog deel uit van het onderzoek. De politie onderzoek of het ongeval het gevolg is van overdreven snelheid, een inhaalmanoeuvre, het wegdek of de slechte weersomstandigheden. "Ik kan het gewoon niet geloven", vertelt goede vriend Frans. "Dirk was de meest ervaren motorrijder die ik ken. Dag en nacht en wanneer hij niet moest werken zat hij op de motor. Het maakte niet uit wat voor weer het was. Tienduizenden kilometers had hij op zijn teller staan en zijn motorfiets was tiptop in orde. Binnen onze motorclub was hij bovendien de 'Sergeant in Arms'. Dé man die tijdens onze ritten in stond voor de veiligheid. Hij zorgde ervoor dat niemand te zot deed onderweg en niemand zou inhalen. Het is niet te vatten."