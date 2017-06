"Pas klik gemaakt toen ook XXXL te klein werd"

Twee jaar geleden woog hij nog 138 kilogram en bleef zijn kajak steken tegen de ondiepe bodem tijdens een weekendje kamperen. Nu stopt de weegschaal op 84 kilogram als Ben Celis (19) er gaat op staan én studeert hij Voeding- en dieetkunde. "Tijd om andere mensen te motiveren nu." BIEKE CORNILLIE

Ben Celis in 2015, goed voor 138 kilogram. - Tom Timpens 1 op de 3 mensen ter wereld is te dik. Dat was gisteren al te lezen in onze krant. Het nieuws is geen verrassing voor Ben Celis uit Berlaar. Twee jaar geleden was hij zelf nog een van hen. 138 kilogram woog hij. Gamen met een zak chips naast het toetsenbord was dagelijkse kost. Twee flessen frisdrank lesten zijn dorst. "Ik was nooit van de magerste, maar toen ik in het vijfde middelbaar multimedia ging studeren in Antwerpen ging dat wijzertje van de weegschaal pijlsnel de hoogte in", blikt Ben nu- 54 kilogram lichter ondertussen- terug. "Twee worstenbroodjes voor op de trein, fles cola daarbij. Ik was verslaafd aan frisdrank en ontzettend lui. Bovendien besefte ik het niet. Het was normaal geworden en ik dacht 'Ach, ik ben nu eenmaal zo.'"





Vastgelopen met kajak Ben werd in de middelbare school wel met zijn gewicht gepest, maar kon ook rekenen op een stel hechte- sportieve- vrienden met wie hij elk jaar ging kamperen. Het was tijdens dat weekend dat hij besefte dat het zo niet meer verder kon, met dat grote getal op de weegschaal. "Tijdens het wandeltochtje van amper 5 kilometer naar de startplaats van onze kajaktrip had ik pijn in mijn knieën en stroomde het zweet langs mijn hoofd. Mijn boot bleef elke 50 meter wel ergens in het ondiepe water steken. Mijn vrienden moesten me constant helpen om m'n kajak weer vooruit te sleuren. Vernederend was het, ook al deden ze het met de glimlach."



Toen Ben kort na het kamperen om nieuwe kleren moest en met lege handen terug buiten kwam omdat zelfs maat XXXL hem niet meer paste, maakte hij voor eens en voor altijd de klik. Het was toen augustus 2015. Hij klopte op aanraden van een vriend die ook veel was afgevallen aan bij Kyalin en kocht zichzelf een starterspakket. "Na één week was er al 8 kilogram af. En in één klap was ook de drive er om door te zetten. Mijn grootste geluk? Dat ik net dan vakantiejob deed. Ik had vaste uren, bracht m'n eigen kip met groentjes mee en kon nadien niet meer naar een zak chips grijpen. En 's avonds was ik zo moe dat ik geen zin meer had in eten."





Focus, focus, focus Na twee maanden schoof Ben het Kyalin-dieet aan de kant en kookte hij gewoon verder zelf gezond en gebalanceerd. Alles afwegen was een gewoonte geworden, hij volgde de Youtubefilmpjes van 'ObesetoBeast' voor tips en zijn vrienden namen hem op sleeptouw om mee te gaan joggen. "Ooit liep ik eens 12 kilometer zonder stoppen- ik woog toen nog 110 kilogram. Ik ben een week out geweest (lacht), maar had mijn doorzettingsvermogen wel bewezen. Dat is ook waarom ik het op geen enkel moment écht moeilijk had. Ik was zo gefocust op dat beeld van een ideale Ben. Ik verlangde meer naar het nieuwe resultaat op de weegschaal, dan naar een volgend bordje vol."



Acht maanden later woog Ben nog 84 kilogram, besloot hij de computer te laten voor wat die was en ging hij Voeding- en dieetkunde studeren in Leuven. Het was voor hem een nieuwe start. "Ik wil mensen motiveren. Hen bewijzen dat het kàn. Voor mij is een compleet nieuwe wereld opengegaan. Toen ik dik was, was ik verlegen. Kleren interesseerden me niet. Mijn baard of mijn haar te lang? Ach, daar was ik niet mee bezig. Met die slanke lijn kwam ook het zelfvertrouwen. Ik durfde sociale contacten te leggen, ben bij de studentenvereniging Diana gegaan én leerde mijn vriendin Queency kennen. Mocht dat wijzertje van de weegschaal nog steeds zo ver hellen, dan was dat allemaal niet gebeurd."