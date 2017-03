Politieke T-shirts van Erdogan niet welkom in Spectrumcollege

Een leerlinge van het Spectrumcollege in Beringen moest vorige week voor de directeur verschijnen omdat ze een T-shirt droeg met daarop de afbeelding van de Turkse president Erdogan. Na een gesprek met de jongedame zipte de leerlinge haar trui dicht waardoor het T-shirt niet meer te zien was. Einde verhaal voor de school.

Het Spectrumcollege met onder meer een campus in Beringen kent een grote concentratie leerlingen met zowel Belgische als Turkse roots. Bij hen leeft dan ook de zaak rond de Turkse president Erdogan. Vorige week kreeg een leerlinge van bovenbouw Sint-Lutgart in Beringen een opmerking van een leerkracht omdat ze een T-shirt droeg met daarop de afbeelding van de Turkse president. Er kwam reactie van andere leerlingen.

"Niet polariseren"

Daarop werd de jongedame voor een gesprek bij de directeur uitgenodigd. "Als school willen we neutraal blijven en niet polariseren", klinkt het bij de school. "We respecteren de sympathie van de leerlinge voor president Erdogan, maar we hebben haar uitgelegd dat het schoolreglement elke politieke activiteit verbiedt. Het meisje heeft daarop haar trui dichtgeritst. Voor ons is de zaak daarmee gesloten." (JDSL)