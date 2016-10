Boze buur verspreidt 16.500 krantjes tegen komst moskee

'Respect voor onze buurt'. Zo heet het krantje van vier bladzijden dat André Poelmans uit Koersel in elkaar knutselde om te protesteren tegen de komst van een moskee naast zijn deur. Maar liefst 16.500 exemplaren werden verspreid onder alle bewoners van Beringen en deelgemeenten. Volgens Poelmans beschikt de moskee niet over de nodige vergunningen. Burgemeester Maurice Webers (sp.a), die ook aangevallen wordt in het krantje, spreekt van puur racisme. "We bekijken of dit juridisch nog wel kan." EVA RAMAEKERS & PAUL VAN MOLL

Andre Poelmans. - Borgerhoff Het geschil tussen de buurtbewoners van de Koerselsesteenweg en de nog te bouwen moskee startte twee jaar geleden al. Toen sloot de Tahweedgemeenschap een koop- en verkoopovereenkomst af met het idee het voormalige bordeel 'La Finesse' om te bouwen tot moskee. "Er is nooit overleg geweest met de buurt", klaagt André Poelmans. "Bovendien beschikt deze gemeenschap niet over de juiste vergunning. Als de plannen worden doorgedreven, worden onze huizen plots een stuk minder waard." Vorig jaar zette Poelmans zijn huis, samen met enkele buurtbewoners, daarom demonstratief te koop. Nu verandert hij van tactiek. "Anderhalf jaar lang heb ik op een vriendelijke manier geprobeerd om duidelijk te maken aan burgemeester Webers en de Marokkaanse Tahweedgemeenschap dat die vergunningen er moesten komen. Ik sta met mijn rug tegen de muur."



André kroop in zijn pen en maakte het krantje 'Respect voor onze buurt'. Maar liefst 16.500 exemplaren werden gedrukt en via de post verspreid over Beringen en deelgemeenten. "Wat dat precies gekost heeft, weet ik niet", zegt André. Op de vier bladzijden staan artikels over de moskee, pertinente vragen aan het stadbestuur en een interview met André zelf. "Ik ga door tot ze het begrepen hebben. Al wat ik vraag, is dat de juiste procedures worden gevolgd. Als het moet, maak ik er een juridische strijd van."





"Nooit problemen" Burgemeester Maurice Webers kreeg ook een krantje in de bus. "Dit is puur racisme", reageert hij kwaad. "De Marokkaanse gemeenschap is al twintig jaar gehuisvest in de buurt en heeft veel inspanningen gedaan om met hen te overleggen. Er zijn nooit problemen geweest tot ze aankondigden enkele honderden meters op te schuiven."