57 honden leven onverzorgd tussen uitwerpselen

Een 58-jarige man uit Beringen wordt beschuldigd voor verschillende inbreuken op de dierenwelzijnswet. Na diverse waarschuwingen werden op 25 februari 2015 maar liefst 57 honden bij de man in beslag genomen. "Ze leefden in gortige toestanden en waren compleet onverzorgd", aldus advocaat van burgerlijke partij van VZW Noodasiel Lommel Anthony Godfroid. De beklaagde riskeert een celstraf van drie maanden en een boete van 18.000 euro. BIRGER VANDAEL

De Beringenaar was tot eind 2014 een erkende hobbykweker. "Dat klinkt sympathieker als het is. De man kreeg immers al een paar keer de Vlaamse inspectie dierenwelzijn over de vloer. Eind november 2014 troffen ze een vijftigtal honden in een stinkende puinhoop aan. De dieren hadden te lange nagels, haren in de ogen, vlooien, verschillende tumoren, ze leefden in kapotte zetels en de vloer was bedekt met uitwerpselen. Toen werd er gezegd: het is gedaan. De vergunning van de man werd ingetrokken en hij kreeg het verbod om een nieuwe aanvraag in te dienen. Toch deed hij vrolijk verder. Bij een nieuwe inspectie op 25 februari werden 57 honden, waarvan er vijf drachtig waren, in beslag genomen en toegewezen aan het hondenasiel. Zij kwamen met twee camionetten de dieren ophalen", vertelde Godefroid haarfijn in de rechtbank. De honden in kwestie waren van verschillende hondenrassen: shih tzu's, maltezers, Cavalier King Charles Spaniëls en kruisingen.





Misbruik vertrouwen Het Vlaamse Gewest heeft uiteindelijk de transportkosten en alle opvangkosten betaald. In totaal goed voor 5.364 euro. "Het is dus de gemeenschap die heeft betaald. Daarom is het jammer dat zij zich geen burgerlijke partij stellen. De btw (677,88 euro) werd door hen echter niet terugbetaald, dus dat willen we terugkrijgen van de beklaagde. Daarnaast vragen we nog een morele schadevordering van 3.000 euro omdat de overcapaciteit van het asiel destijds de werking lam legde. Zo'n lading honden woog op de werking", verklaarde Godefroid. "Ten slotte beschuldigen we de beklaagde ook van misbruik van vertrouwen. Via een stroman kwam hij namelijk terug in het bezit van drie honden. Per hond vragen we nog eens een bijkomende schadevergoeding van 500 euro."



De procureur bevestigde de versie van de burgerlijke partij. "Het klopt inderdaad dat we op 24 februari 2016 honden aantroffen bij de beklaagde die niet van hem waren. Hij trekt zich dus niets aan van de regels. De feiten zijn niet voor betwisting vatbaar", aldus de procureur die een celstraf van drie maanden en een monsterboete van 18.000 euro vorderde. Bovendien krijgt de Beringenaar het verbod op het houden van dieren voor de komende vijf jaar. De stroman die de beklaagde terug aan drie van de dieren hielp, riskeert een celstraf van drie maanden en een boete van 600 euro, mogelijk met uitstel. "Ik zag dat de man emotioneel was aangedaan door het verlies van zijn honden. Hij had tranen in de ogen. Daarom heb ik hem geholpen", liet deze 53-jarige persoon verstaan.