"Tiental kaarten is voor mijn vrienden. Zelf wil ik naar Turkije als mijn vrouw bevallen is"

Nog voor de ballonnen de lucht werden ingelaten ging Nejat Yalcin er met een deel aan de haal. Een tiental kaarten deelde hij nadien uit aan andere wachtende mensen. - Mine Dalemans

Voor Limburg was de plaats van afspraak de stoep voor Katrijns Reisboetiek aan de Heldenlaan, waar een dertigtal reislustigen kwam opdagen. Bedoeling was dat wie een kaartje in zijn of haar tuin zou vinden, een vliegreis naar de zon won. De telefoon bij Katrijn Uten stond dan ook roodgloeiend. Ook op sociale media werd vooraf druk gespeculeerd. De spanning was dan ook te snijden toen de bestelwagen, volgestouwd met ballonnen, de straat inreed.



De eerste trossen ballonnen verdwenen richting Tervant, maar uiteindelijk was de grote winnaar al bekend vooraleer de ballonnen in een tuin belandden: Nejat Yalcin, een 27-jarige magazijnier uit Beverlo, griste een twintigtal ballonnen bij de lancering uit de handen van het verbouwereerd reisbureaupersoneel en zette het op een lopen, bijna onder een auto. "Gelukkig had ik veel ballonnen bij, dus ze zagen mij wel", lachte hij. Pech voor hem was wel dat je maar één reis kan winnen in het kader van de actie '3.500 Belgen naar de zon'. Grootmoedig als hij was, deelde hij ter plaatse dan maar wat kaartjes uit. Een tiental hield hij voor zijn vrienden. Zelf wil hij naar Turkije, eens zijn hoogzwangere vrouw bevallen is.



"In de toekomst zullen dergelijke acties niet meer op dezelfde manier plaatsvinden", meldt Koen Van den Bosch, Thomas Cook-woordvoerder. "Op twee van de tien plaatsen (Paal en Moeskroen) is de lancering niet volgens het boekje verlopen en was de actie niet meer echt ludiek te noemen." (PVMB)