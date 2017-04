"Leg de bewijzen dan op tafel"

"Een politiek spel": Berings burgemeester Maurice Webers (sp.a) kan weinig lachen met het feit dat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) plots de erkenning van de Fatih-moskee wil intrekken. "Wij zijn niet op de hoogte van bepaalde problemen. Als die er zijn, vraag ik dat de bewijzen openlijk op tafel worden gelegd", aldus Webers. DIMITRI MEUS, PAUL VAN MOLL

Het nieuws dat Homans een procedure wil starten om de erkenning van (en dus ook de bijhorende toelages aan) de moskee in te trekken, sloeg gisteren in als een bom in Beringen. Volgens Homans zou de moskee volgens info van de Staatsveiligheid praktijken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Burgemeester Maurice Webers snapte er donderdagmiddag nog steeds niets van. "Als lokaal beleidsverantwoordelijke zou je toch denken dat men mij, of op zijn minst dan ook nog de korpschef, op voorhand hierover inlicht. Nu moesten wij dat ook bij jullie in de krant lezen", fulmineert Webers. "Naar de exacte reden van haar beslissing heb ik het ondertussen nog steeds raden. Via haar kabinet kreeg ik enkel te horen dat het zou kaderen in het bredere verhaal van de Diyanet-moskeeën (die sterk gelinkt zijn aan Turks president Erdogan, red.). Wanneer de korpschef dan bij andere veiligheidsdiensten informeert, zegt men daar ook van niets te weten. Ik ga ervan uit dat die mensen ons niet voorliegen. Dit lijkt mij dan ook sterk op een puur politiek verhaal om makkelijk wat prijzen mee te scoren."





Politiek statement "Maar ondertussen wakkert het de polarisering tussen bevolkingsgroepen alleen maar verder aan. Vanuit rechtse hoek krijg ik vaak het verwijt - tot haatmails toe - dat ik Turken bevoordeel. Ik zeg u: als er iets niet klopt, moet er ingegrepen worden. Maar laat mij dan de bewijzen zien. Laat ons rond de tafel gaan zitten, die bewijzen bekijken en als het nodig is zal men in mij de grootste medestander vinden om stappen te ondernemen. Maar dit nu de wereld insturen, zo vlak voor het referendum in Turkije, is gewoon een politiek statement maken."