"Kleingeld wisselen? GA MAAR NAAR DE BAKKER"

We kennen het allemaal wel: plots zit je door allerhande aankopen in contanten met een grote hoeveelheid muntjes, die maar blijven rinkelen in je zak. In plaats van ze één voor één thuis in een spaarpot te stoppen, wilde de Beringse Therese het geld omruilen voor biljetten in het lokale filiaal van BNP Paribas Fortis. "Mijn portefeuille werd echt te dik van al dat kleingeld", vertelt ze. "Het leek me dus handiger om het gewoon om te wisselen. Alles samen ging het om zo'n zestig euro - niet het grote geld, dus. Maar toen ik naar het kantoor in Koersel trok, fluisterde de loketbediende haast verlegen dat ze geen geld hadden, en dat ik daarvoor best naar de bakker in de buurt trok. Daar bleek ik niet de eerste te zijn die met deze vraag kwam aanzetten en ook de bakker kon mijn geld niet wisselen. Ik geef mijn muntjes nu maar met stukken en beetjes uit, maar op zich is dit toch een vreemde situatie. Ik zou het begrepen hebben mocht ik daar nu met honderden euro's in kleingeld gestaan hebben. Maar zestig euro... Vooral voor oudere mensen is dat best vervelend."