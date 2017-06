Ex-profvoetballer op 'Most Wanted'-lijst

Wraak

Het motief voor de moord is nooit helemaal duidelijk geworden. Mucaj had wel een kleine huurachterstand maar het is twijfelachtig dat daarover ruzie was. Waarschijnlijk wilde Bajram Kaya zich wreken omdat zijn moeder en dochter door Mucaj waren beledigd.



Op het assisenproces in november 2016 daagda Bajram Kaya niet op. "Hij zit in het ouderlijk huis in het Turkse Emirdag. Hij is niet klaar voor dit proces", beweerde zijn echtgenote die wél present was.



Voor de familie van het slachtoffer een zoveelste kaakslag want Bajram Kaya had ocharme een half jaar in voorarrest gezeten. Daarna was hij om gezondheidsredenen vrijgelaten.



De assisenjury trok er zich niets van aan en veroordeelde Bajram Kaya tot levenslange opsluiting wegens moord.



Het FAST-team van de federale politie heeft nu de jacht op Kaya geopend. Teamleider Martin Van Steenbrugge: "Iemand die veroordeeld is tot levenslang, hoort achter de tralies. Bajram Kaya is zo iemand. Daarom voegen wij hem nu toe aan onze Most Wanted."



De lijst met de meestgezochte misdadigers vindt u hier: http://www.mostwanted.federalpolice.be/index-nl/.



(PLA)