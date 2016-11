Motorrijder tweede keer in jaar tijd in kritieke toestand naar ziekenhuis

Op de Liersesteenweg in Begijnendijk is gisteren rond iets na 8 uur 's ochtends de 49-jarige motorrijder Johan Strouven uit Neerwinden bij Landen zwaargewond geraakt bij een ongeval. Tijdens een inhaalmanoeuvre botste hij tegen een bestelwagen. Voor Johan, nochtans een ervaren motorrijder, is dit het tweede zware ongeval in een jaar tijd. Op 11 oktober vorig jaar liep hij twee open beenbreuken op toen een auto frontaal op hem inreed. KRISTIEN BOLLEN

Er was gisterenochtend traag verkeer en filevorming langs de Liersesteenweg. Johan kwam uit de richting van Heist-op-den-Berg en begaf zich richting Aarschot. Net toen hij een inhaalmanoeuvre uitvoerde, sloeg een Ford Transit, die in dezelfde richting reed, vlak voor hem linksaf. Het slachtoffer merkte dit te laat op en reed in op de bestelwagen. De gevolgen waren dramatisch.





Krijsen van de pijn Guido De Winter, cafébaas van het Sparrenhof, en Luc Van Rompaey van de gelijknamige houthandel, zagen het ongeluk gebeuren. "De klap was immens. Hij belandde op de rijbaan en krijste het uit van de pijn, maar bleef wel de hele tijd bij bewustzijn. Omdat het ongeval gebeurde toen het nog wat schemerde, kon een autobestuurster uit de andere richting maar nipt vermijden dat ze over de man reed."





Gevaarlijke steenweg De Winter en Van Rompaey schoten het slachtoffer meteen ter hulp. "Gelukkig had ik net een klant in de winkel die ambulancier is en bij Guido kwam een verpleger buiten gesneld. Zij dienden meteen de eerste zorgen toe tot de hulpdiensten ter plaatse waren." Maar dan nog was het even wachten vooraleer Johan naar het ziekenhuis kon. "De toegesnelde ambulanciers wilden hem niet vervoeren zonder eerst extra pijnstillers toe te dienen, want hij schreeuwde het uit van de pijn. Toen uiteindelijk een MUG-team ter plaatse kwam, werd Johan naar het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven gebracht", klinkt het bij de mannen, die allebei nogal aangeslagen zijn door het ongeval. Ze bevestigen dat de Liersesteenweg een gevaarlijke steenweg met veel verkeer is. "Maar het was nu wel al een hele tijd geleden dat er nog zoiets zwaars gebeurde."





Vermorzeld been Voor Johan Strouven is dit het tweede zware ongeval in amper een jaar tijd. Op 11 oktober vorig jaar reed ter hoogte van wegenwerken een auto frontaal op hem in. Zijn zoontje Obi (toen 11) zat bij hem achteraan op de motor. Als bij wonder raakte het kind slechts lichtgewond; hij liep een barstje op in een vinger op. Johan daarentegen raakte zwaargewond: twee open beenbreuken en een tiental inwendige breuken. Een drietal zware operaties en een lang verblijf in het ziekenhuis in Sint-Truiden waren nodig. Johan mocht enkele maanden niet op het vermorzelde been steunen en had nadien nog enkele maanden revalidatie nodig. Iets wat Johan toen al vanuit zijn ziekenhuisbed wist te vertellen, was dat hij hoopte op snel herstel om nadien zo snel mogelijk opnieuw op zijn motor te springen.



Volgens zijn broer René Strouven, reed Johan al enkele maanden opnieuw met de motor. "Niemand had dit zien aankomen... Hoeveel pech kan je hebben? Johan is zeker geen roekeloze chauffeur, integendeel", zegt René.