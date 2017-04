Drie uur zwoegen om pony uit beerput te krijgen

In een manege in de Constant Bauneweg is een Ierse pony gisteren in een diepe beerput gezakt. De brandweer moest beroep doen op de Civiele Bescherming uit Liedekerke én de Gentse brandweer om het dier heelhuids op het droge te krijgen. Een 'karweitje' dat liefst drie uur in beslag nam.

Pony Sean, hier nog in zijn penibele situatie. - Mozkito

Sandrine, de eigenares van de bewuste pony, woont op een groot domein in de smalle straat, die parallel met de spoorweg loopt. Ze is een grote paardenliefhebster en heeft verschillende pistes. "We hadden met een groep van vier een ritje in de buurt gemaakt", vertelt ze. "Eens teruggekeerd, lieten we de dieren zoals gewoonlijk vrij rondlopen. Sean, de vijf jaar oude Ierse pony, had wat zitten grazen in de voortuin en was op weg naar zijn box. Hij doolt hier altijd met plezier wat rond, en kan zelfs de trappen zelfstandig op en af."



Maar rond 17 uur liep het plots fout. "De andere paarden waren Sean al voorgegaan", aldus Sandrine. "Plots zakte hij met zijn achterste been door het betonnen deksel dat op de beerput ligt. Langzaam zakte hij weg. Hij probeerde met al zijn kracht om boven te blijven en ik ben hem meteen ter hulp geschoten. Maar plots liet hij zich gaan."



Het dier, dat toch vijfhonderd kilogram weegt en anderhalve meter groot is, zakte door een opening van nog geen vierkante meter groot, en kwam in de vuile brij terecht. "Het water stond er ongeveer één meter dertig hoog", weet Sandrine, die nog drie andere paarden heeft. "Ik heb meteen een pomp gehaald om wat water weg te pompen, en ik heb de hulpdiensten gealarmeerd."