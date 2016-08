Dakloze twintiger kampeert aan herlaadpaal

Victor Schelkens leeft al een jaar op straat en logeert sinds vorige week op het Winderickxplein. Aan de herlaadpaal installeerde hij zich met een slaapzak. Zijn persoonlijke spullen zitten in een rugzak en zijn gsm zit voortdurend in het stopcontact. "Ik speel er spelletjes op om de tijd te doden", zegt Schelkens zelf. "Die laadpaal is handig en daarom ben ik naar hier gekomen." Bewoners merkten Victor ook al op en waarschuwden de politie. "Ze spraken me twee dagen geleden aan en vroegen me om te vertrekken. Maar ik zit hier nu goed. Ik ben ook geen crimineel en heb niets verkeerd gedaan."

Op straat gezet

De man is gedomicilieerd in Beersel en werd naar eigen zeggen door zijn ouders op straat gezet omdat hij geen werk wilde zoeken. "Ik heb geen diploma, maar ging aan de slag voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ben ik gaan werken in Vietnam om de arme bevolking te helpen. Maar mijn ouders vonden het welletjes en wilden dat ik een echte job ging zoeken. Ik wilde niet en dus moest ik vertrekken."



De twintiger reisde intussen wel al naar Frankrijk en Spanje. Onderweg was hij wel al aan de slag in de bouw. Maar dat was zwart werk. "Aan een hongerloon van 5 euro per uur werkte ik tien uur per dag", vertelt hij. "In Frankrijk kreeg ik wel voedselcheques waarmee ik dan eten kon kopen. Hier op het plein gaven bewoners me ook al eten en drinken. De voorbije dagen was het hier ontzettend warm maar gelukkig kreeg ik dan ook water van de mensen. Vandaag (gisteren) is het perfect weer. Het is wat koeler. En als het regent kan ik in de buurt onder een afdak schuilen."



Schelkens wil niet bij het OCMW aankloppen omdat het volgens hem te lang zal duren voor hij geholpen wordt. "Ik neem ook zelf mijn verantwoordelijkheid", zegt hij.