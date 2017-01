13 honden vinden snel opvang

In een woning in de Populierenstraat in Wezel ontstond er zondagnacht een brand in de woonkamer. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. De eigenaars van de woning baatten er het opvangasiel 'Hondenpootjes in Nood' uit. De dertien Spaanse windhonden die in het huis leefden, zijn ondertussen ondergebracht in Nederland.

Bewoners Brigitte Van Liefferinge en Dimitri Peeters vinden tijdelijk onderdak bij vrienden.

In de populierenstraat in Balen vangen Brigitte Van Liefferinge en Dimitri Peeters al jaren Spaanse windhonden op. Ze zijn de drijvende kracht achter de vzw 'Hondenpootjes in Nood'. Samen met hun dertien honden delen ze de woonkamer. Zondagnacht rond halftwee zat Brigitte rustig aan haar computer. Haar man was ondertussen al slapen. "Ik rookte een sigaret. Ik zag plots een grote hoeveelheid rook. Ik keek achterom en zag de zetel in lichterlaaie staan. Blijkbaar was er een kortsluiting in een stekkerdoos. We belden onmiddellijk de brandweer en die kwam met drie wagens ter plaatse. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Onze witte keuken lijkt wel zwart, er is veel rook- en waterschade en het plafond is helemaal vernield. Ook de ramen zijn allemaal stuk", vertelt Brigitte.



Voor Brigitte was het prioritair dat haar honden in veiligheid werden gebracht. "Ik lokte ze meteen naar de tuin en probeerde ze te kalmeren. Toen ze de brandweerlui met hun maskers en ruime pakken zagen komenaanstormen, ontstond er wel even paniek, maar ik kreeg ze snel weer rustig."



Na de brand werd de schade pas echt duidelijk. Het hele huis heeft rookschade opgelopen. De woonkamer is volledig vernield en de honden konden niet meer terug naar binnen. "Omdat we geen buitenhokken hebben, plaatste ik onmiddellijk een bericht op Facebook om een onderkomen te vinden voor mijn honden. Een vrouw uit Nederland die een hondenpension uitbaat, reageerde meteen en heeft ondertussen onze honden opgevangen. Een voorwaarde is wel dat ze allemaal samen kunnen blijven. Gelukkig kunnen ze er voor langere tijd in hun roedel verblijven." Voor Brigitte nog maar eens een bewijs dat er veel solidariteit is onder de dierenvrienden.



Brigitte en Dimitri logeren momenteel bij vrienden in het West-Vlaamse Harelbeke. "Ons huis is onbewoonbaar. We willen het natuurlijk zo snel mogelijk weer opbouwen, maar de verzekeringsagent moet hiervoor eerst nog langskomen. We willen onze honden liefst zo snel mogelijk weer thuis. Toch kunnen mensen één van onze dieren adopteren. Via onze Facebookpagina of onze website kunnen ze contact met ons opnemen."