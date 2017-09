'Duivenkot' van bijna 1 miljoen euro

Ulrich komt uit een echte duivenmelkersfamilie. Zowel zijn vader als grootvader waren fervente duivenliefhebbers. "Al op mijn 16de was het al duiven dat de klok sloeg. Toen ik 20 werd, stapte ik naar de bank om van mijn hobby mijn beroep te maken. Bij de bank keken ze raar op toen ik vroeg achter een lening om een paar goede duiven te kopen. Maar ze stapten toch mee in mijn verhaal." In 2009 startte hij op zijn 22ste zijn eigen bedrijf 'Lemmens Pigeons'. Hij was meteen de jongste professionele duivenmelker ter wereld. Vanaf toen kwam alles in een stroomversnelling. Hij won ondertussen een nationale titel en verkoopt zijn prijsbeesten over de hele wereld. "Aanvankelijk was ik enkel makelaar en verhandelde ik duiven van andere mensen. Ik begon mij na verloop van tijd meer en meer zelf te specialiseren in de kweek en het geluk stond aan mijn kant. Het werd een succes. In 2012 verkocht ik nog een duif voor 100.000 euro."

De gigantische en hoogtechnologische 'duivenranch'. - Vanderveken

700 gasten uit 10 landen

Ulrich trekt momenteel de wereld rond om zijn duiven aan de man te brengen. "Onlangs verkocht ik nog een topduif in Irak, maar vooral China is een aantrekkelijke markt."



Hij geeft daarnaast ook lezingen in Thailand, China, VS, Zuid Afrika... en hij ontvangt in Balen topmelkers vanuit de hele wereld. "Ooit was ik op een meeting in Las Vegas. Plots kwam ook bokser Mike Tyson er binnen. Hij is ook duivenmelker en vroeg achter mij. Hij wilde samen met mij op de foto. Ik was stomverbaasd. Dit was de omgekeerde wereld."



Ulrich had als jonge knaap maar één droom, een eigen ultraprofessionele duivenranch te bouwen. Hij wilde onder de beste omstandigheden zijn eigen topduiven kweken. Zaterdag wordt deze droom realiteit. Samen met zijn vrouw Eef opent hij dan officieel zijn ultramodern duivencomplex met alle laatste nieuwigheden. Een prachtig vlieghok van waaruit de prijsbeesten kunnen deelnemen aan wedstrijden en een ongelooflijk kweekhok, waar elk kweekpaar een eigen luxe duivensuite heeft.



De hokken zijn verwarmd met infrarood, hebben speciale led-strips, zijn voorzien van klimaatregeling, worden via een transportband automatisch gereinigd.... Daarnaast is er een professionele kantoorruimte van waaruit de zakenman zijn onderneming runt. Boven zijn nog drie gastenkamers waar bezoekers kunnen overnachten. Alles wordt bewaakt met een hoogtechnologische alarminstallatie. "Er gaat veel geld rond in de duivensport. We moeten dus ons kapitaal beveiligen", vertelt de ondernemer.



Toch primeert de passie bij Ulrich duidelijk boven de business. "Wat ik verdien, steek ik bijna allemaal terug in de sport. Het is een microbe die ik al van kindsaf heb en die laat me niet meer los. Duivensport heeft een ietwat oubollig imago, maar nu jongeren zien dat er veel geld in omgaat wordt hun interesse toch wat aangewakkerd. Bij mezelf liep het anders. Ik maakte van mijn hobby mijn beroep."



Tijdens de opening zaterdag verwacht Ulrich meer dan 700 gasten, uit meer dan 10 verschillende landen. "Er zijn zelfs Amerikanen die speciaal overvliegen voor de opendeurdag. Blijkbaar sta ik ginder heel hoog aangeschreven in de duivensport."



Wie er zaterdag bij wil zijn, kan zich aanmelden op www.ulrichlemmens.be.