Van 5 naar 10 tabakshops in een jaar

In de hele grensstreek is het aantal tabakswinkels de laatste jaren fel toegenomen, maar Baarle-Hertog blijft toch het toevluchtsoord bij uitstek voor de Nederlandse tabakstoerist. Resultaat: het aantal sigarettenwinkels is er in ruim een jaar tijd verdubbeld. Deze zomer zijn er in de Molenstraat opnieuw twee bijgekomen. DIRK VAN GORP

Frank Eggers van Het Tabakshuis. - ton wiggenraad Theoretisch blijft het smokkelen, maar gelukkig voor Nederlanders wordt al lang niet meer gecontroleerd op een paar sloffen sigaretten. Dus komen onze Noorderburen koopjes doen in het mekka voor de tabakstoerist, Baarle-Hertog. Op internet lees je tientallen getuigenissen van Nederlanders die dankzij hun maandelijkse tripjes aan de enclavegemeente al honderden euro's uitspaarden. Hier wordt dan ook geadverteerd met 'Nederlandse tabak aan Belgische prijzen'.



Het tabakstoerisme zoals het ook bestaat langs de Franse grens, heeft alles te maken met de accijnzen op tabak. Die liggen in onze buurlanden veel hoger dan in België. Concreet betaal je in Nederland voor een pakje Van Nelle shag 2,20 euro meer dan in België. Nederlanders die een slof van 10 pakjes kopen, verdienen al 22 euro en voor die marges komen de Noorderburen soms van ver. "Wij komen uit Schiedam bij Rotterdam voor sloffen Drumtabak. We nemen er gelijk drie mee en dan gaan we nog tanken voor 30 cent/liter minder. Het geld dat we uitsparen, gaan we dadelijk weer spenderen in een lokale brasserie, want we krijgen honger", lacht een Nederlands koppel die op donderdagmiddag in het dorpje ronddwaalden.





Het prijsverschil tussen Nederland en België hangt uit op een etalage. - ton wiggenraad Toeristen De tabakshandel brengt elk jaar flink wat toeristen naar Baarle-Hertog. Hoewel er ook in andere gemeenten in de Belgische grensstreek takabszaken zijn, blijft vooral de enclavegemeente ontzettend populair. Sommige inwoners denken dat het komt omdat Baarle-Hertog in Nederland ligt en Nederlanders dus nog in eigen land zitten. Anderen menen dat de toeristische aantrekkingskracht van het unieke grensdorp er iets mee te maken heeft. Feit is dat tabakshandelaars hier gouden zaken doen, volgens sommigen kan je zelfs tot vijf keer keer meer verdienen dan elders. "Ik ben hier deze zomer begonnen, nadat ik vier jaar geleden in het Limburgse Achel al een tabakszaak had geopend", vertelt Frank Eggers van het Tabakshuis in de Molenstraat. "Baarle-Hertog is hiervoor overal in Nederland bekend. Ik heb zelfs al klanten gehad uit Leeuwarden (250 kilometer ten Noorden van Baarle-Hertog, nvdr). Als je tien sloffen meeneemt en hier vol tankt, spaar je al snel meer dan 200 euro uit. Dat is voor sommigen al een autorit van enkele uren waard."