'Disco Nel' (90) blijft gek doen

Nel Peeters is negentig jaar, staat meer dan zeventig jaar achter de toog én nog altijd houdt ze van eens goed gek doen met haar klanten. 'Disco Nel' trok nog eens haar verkleedkleren aan toen de leden van de lokale Somsband haar dat vroegen. "Het is bijna carnaval en dan mag het al eens wat gekker", lacht de kroegbazin. DIRK VAN GORP

Een verklede Nel met enkele leden van de Raad van Nel(f). - ton wiggenraad Met haar negentig jaar is 'Disco Nel' Peeters, uitbaatster van café Nova, ongetwijfeld één van de oudste actieve cafébazinnen van het land. Vier jaar geleden, toen ze zestig jaar café Nova vierde, dacht ze niet aan stoppen en ook nu blijft de kranige Nel ferm achter haar toog staan. "Zolang ik dit kan blijven doen, stop ik er niet mee. Hopelijk lukt het om dit tot mijn honderd jaar vol te houden."





Café Nova aan de Molenstraat. - ton wiggenraad 1953 De naam van haar kroeg betekent letterlijk nieuw café, maar in Baarle-Hertog zal café Nova ongetwijfeld één van de oudste cafés zijn. Nel begon haar kroeg op 12 februari 1953 met haar echtgenoot Toon Jacobs, nadat ze eerst zeven jaar in café en feestzaal Olympia had gewerkt. En 64 jaar later staat ze nog elke week van donderdag tot zondag zelf achter de toog. Dat doet ze met veel overtuiging. Geroutineerd neemt ze bestellingen op, serveert ze drankjes en noteert ze nadien je schuld. "Voor mij is café houden mijn leven. Dit café is alles wat ik heb en uiteraard zijn de klanten, intussen allemaal vrienden, daar het belangrijkste deel van. Voor hen en voor dat sociaal contact doe ik het", motiveert Nel.



Het zijn die klanten en sociale contacten die Nel ook betrekken bij hun bezigheden en gekke activiteiten. Haar bijnaam 'Disco Nel' kreeg ze van de jonge klanten in de kroeg. Sommigen vertellen dat de oude jukebox in de zaak de reden is voor de bijnaam van Nel, maar zelf denkt de oma van de toog dat er een andere bedoeling voor was. "Zodat ik regelmatig eens een plaatje voor hen zou draaien", lacht Nel. "Die jeugd komt hier niet meer zo vaak, maar mijn naam is gebleven."





Dollen Nel Peeters zit niet verlegen om een grapje en doet nog regelmatig mee met de klanten. Zo heeft ze een vaste kliek 'De Somsband' die elke zondag een pint komt drinken, kerels die al eens graag wat dollen. Toen Nel één van de leden aansprak op zijn kledij, kreeg ze lik op stuk: "Als jij m'n hofdame wordt, dan zal ik me optooien als prins", klonk het. Een café-grap, want de betrokkenen zitten niet in een carnavalsvereniging. "Uit die grap is dan de raad van Nel(f) ontstaan, een verwijzing naar het carnaval. En jawel, Nel deed leuk met ons mee", lacht Frank Kooyen van De Somsband. "Het is wel leuk om te laten zien dat niet alles te serieus moet zijn in het leven. En we maken hier in café Nova nog veel plezier."