Ambulancier staat op om te helpen maar krijgt kopstoot in de plaats

Alexander Haezebrouck

"Ik had die nacht permanentie toen ik rond 00.45 uur een doffe klap hoorde", vertelt ambulancier Kevin Courtens (26). "Ik vermoedde dat er een ongeval was gebeurd en ging kijken. Ik had mijn kledij als ambulancier aangetrokken omdat ze mij bij een ongeval toch zouden oproepen. In de Leopoldstraat zag ik dat een bestuurder tegen drie geparkeerde auto's was gereden. Ik bood meteen mijn hulp aan en vroeg of ik een ambulance moest bellen. Hij zei dat dat niet nodig was. Hij was ongeschonden uit het ongeval gekomen, maar zag er wel uit alsof hij gedronken had. Ik belde meteen de politie op. Toen de dispatch mij 5 minuten nadien terugbelde, vroegen ze mij om zijn nummerplaat door te geven. Toen werd hij plots enorm agressief. Hij schold mij uit en gaf mij ineens een kopstoot."



Klacht

Kevin hield er een buil en een snijwonde boven zijn linker wenkbrauw aan over. "Ik was enorm geschrokken. Ik sta 's nachts op om iemand te helpen en als dank krijg ik een kopstoot. Sowieso dien ik vandaag klacht in bij de politie , gelukkig weten ze wie de man is."



Kevin krijgt wel vaker af te rekenen met agressiviteit tijdens zijn werk. "Vooral als we mensen moeten verzorgen na een vechtpartij, krijgen we het soms zwaar te verduren. Maar dat is meestal verbaal. Het is de eerste keer dat iemand mij fysiek heeft aangevallen. De agressiviteit tegen hulpverleners moet echt stoppen. Stoppen als ambulancier doe ik niet, maar het spookt sindsdien wel de hele tijd door mijn hoofd." (AHK)