Agent derde keer veroordeeld voor dronken rijden

Een 33-jarige politie-inspecteur uit Avelgem is in de Brugse rechtbank voor de derde keer veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. G.V. raakte met 1,68 promille alcohol in zijn bloed betrokken bij een ongeval en riskeert nu zijn job te verliezen. "Mijn cliënt zat in een moeilijke periode en liet zich enkele uren voor de alcoholcontrole verleiden om iets te drinken", pleitte zijn advocaat. MATHIAS MARIËN

Het verkeersongeval gebeurde op 10 juni vorig jaar in Middelkerke. G.V. had afgesproken met de leden van een voetbalclub uit Heestert, die daar een wedstrijd moesten spelen. `



"De man reed aan zeer trage snelheid op de rijbaan. Toen een achterliggend voertuig hem inhaalde, week hij plots uit naar links om over te draaien. Het inhalende voertuig draaide in een reflex zijn stuur naar links en belandde even verderop tegen een boom door het uitwijkmanoeuvre", sprak de Brugse procureur. "Uit controle bleek de beklaagde 1,68 promille alcohol in zijn bloed te hebben. In het verleden werd hij al tweemaal eerder veroordeeld voor intoxicatie achter het stuur." De politie-inspecteur bij de spoorwegpolitie kwam niet opdagen in de rechtbank en liet zich verdedigen door een advocaat.





Vrijspraak ongeval "Voor de intoxicatie is er geen betwisting. Mijn cliënt had net een moeilijke periode achter de rug en liet zich de middag voor het ongeval verleiden om enkele glazen te drinken. Ik wil wel benadrukken dat mijn cliënt niet in een toestand was waarbij hij niet meer in staat was om te rijden. Zijn oriëntatie en tijdsbesef waren nog heel goed. Ik vraag dan ook een milde toepassing van de strafwet", pleitte de advocaat van G.V. over het alcoholgebruik.



Voor de betrokkenheid bij het ongeval zelf vroeg de politieagent de vrijspraak. "Mijn cliënt zocht de weg en zijn gps had een verkeerde weg aangeduid. Hij kreeg de juiste route door en moest wat zoeken. Het is meer dan waarschijnlijk daarom dat hij aan een lage snelheid reed. Over een plotse draaibeweging naar links, waardoor de andere wagen moest uitwijken en crashte tegen de boom, is er wel betwisting. Wat ons betreft was het ongeval enkel en alleen te wijten aan de te hoge snelheid en het roekeloze inhaalmanoeuvre van de tegenpartij. De schade aan de wagen en het feit dat hij niet tijdig kon remmen terwijl er nog een hele afstand zat tussen de rijbaan en de boom, versterkt onze stelling", klonk het verweer.



De politierechter ging mee in het verhaal en sprak de politieman vrij voor zijn betrokkenheid bij het ongeval.