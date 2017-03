"Drie uur eerder naar huis gestuurd in ziekenhuis"

Terug naar huis gestuurd worden door ziekenhuis AZ Glorieux in Ronse om drie uur later thuis te bevallen op het toilet. Het overkwam Kaat Delzeyne uit Avelgem. "Toch treft het ziekenhuis geen enkele schuld", benadrukt de mama. "Het was niet te voorspellen", zegt haar gynaecologe Eline De Zutter. PETER LANSSENS

Buren Dominique De Raedt en Nancy Boccauw, die te hulp schoten. Zij kochten al een cadeau voor de baby. - Henk Deleu Het straffe verhaal van Kaat Delzeyne (26) van B&B 't Bed en de Tafel in Avelgem begint op vrijdag 10 maart, wanneer ze in de voormiddag met voorweeën en drie centimeter ontsluiting naar AZ Glorieux trekt. Omdat er daar niets aan haar toestand verandert, mag Kaat om 13.30 uur weer naar huis. Marie Lou vindt haar tijd echter gekomen. Het meisje ziet om 16.30 uur, een week te vroeg, het levenslicht. Ze werd geboren op het toilet, is 3,74 kilogram zwaar en 49 centimeter groot. "Een observatie van de zwangere patiënte met monitoring van de baby en baarmoederactiviteit én een vaginaal onderzoek toonden normale bevindingen en een stabiele situatie", reageert haar gynaecologe Eline De Zutter (32). "Kaat werd op dat moment niet in arbeid verklaard en kon het ziekenhuis verlaten met instructies. Dat het na een paar uur toch zo ver was, met slechts enkele persweeën en weinig klachten, is onvoorspelbaar, maar het kan voorkomen."





Marie Lou is een gezonde baby van 49 centimeter en 3,74 kilo. - Henk Deleu Baby opgevangen "Terug thuis kreeg ik snel het gevoel dat ik naar de wc moest", vertelt Kaat Delzeyne. "Mijn vliezen braken op het toilet. Amper tien minuten later, na enkele keren persen, was Marie Lou er. Het vreemde is dat ik, ondanks het bloedverlies, alleen helemaal op het einde hevige pijn had. Toch kon ik Marie Lou nog net opvangen, zodat ze niet in het toilet viel. Gelukkig had ik mijn gsm bij. Ik slaagde erin om mijn zus en man te bellen", zegt Kaat. Haar echtgenoot, Luc Dehaene (53), was even weg om zoontje Louis (20 maanden) op te halen in kinderopvang Biebelebontseberg in Avelgem, toen hij haar paniekerige telefoontje kreeg. Hij haastte zich naar huis en belde meteen de hulpdiensten. Daarna riep hij zijn buurman Dominique De Raedt (53) van café 't Zakske.





"In doeken gewikkeld" "Ik hoorde hem roepen: 'Het kindje leeft nog! Kom helpen!'", vertelt De Raedt. "Ik dacht dat er een ongeval gebeurd was. Luc was helemaal over zijn toeren. Ik vroeg hem om warme handdoeken te halen, waar ik de baby inwikkelde om het meisje warm te houden. Ik bleef ook de mama aanspreken. Ze was rustig, maar in shock. Ik wilde niet dat ze het bewustzijn verloor", aldus De Raedt. Een cafébaas die zo snel en met de kneepjes van een échte vroedman handelt? "Onze drie kinderen zijn bewust en onder begeleiding thuis bevallen, dus hij kent er wel iets van", lacht zijn vrouw Nancy Boccauw (41). "Het klinkt misschien vreemd, maar je kan eigenlijk niet beter bevallen dan op een toilet. Met de zwaartekracht mee, recht naar beneden. Al is het geen aanrader natuurlijk."