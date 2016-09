"Alles is begonnen met kachels in onze boerderij"

Molecule viert goud. Nochtans had niemand in 1966 kunnen voorspellen dat het familiebedrijf zo groot zou worden. "Het begon met de verkoop van kachels in onze boerderij, alle klanten kregen toen nog een pintje en een sigaar", zeggen stichter Wilfried Mol (75) en zijn vrouw Brigitte Claerhout (73). 50 jaar later is Molecule goed voor 60.000 vierkante meter, 400.000 producten en 1 miljoen klanten per jaar. PETER LANSSENS

Wilfried Mol was pas 14 jaar, toen hij de schoolbanken verliet om op de boerderij van vader Octaaf te werken. Hij had niet de groene vingers van zijn pa. In 1966, het jaar dat hij huwde met zijn Brigitte en de boerderij overnam, gooide hij het roer om door een handel in kolen en mazout op te starten. "We hadden al snel drie tankwagens en 6.000 klanten", vertelt Wilfried. "We stopten er in 1971 mee, het jaar dat de BTW ingevoerd werd." De pater familias was ondertussen ook met de verkoop van kachels gestart. "De winkel? Dat was toen gewoon in de woonkamer van onze boerderij", vertelt zijn vrouw Brigitte. "Iedere klant kreeg er een pintje uit de fles en een sigaar. De mensen kwamen graag. Omdat de locatie zo speciaal was. En omdat onze kachels betaalbaar waren. Al waren er wel die onze winkel eerst niet vonden. Omdat ze het niet logisch vonden om door de poort van onze boerderij binnen te rijden (lacht)."





Os en ezel Het koppel beslist in 1968 om aan de toenmalige handelsfoor deel te nemen in Waregem, waar nu het Jeugdcentrum is. De andere exposanten lachen Wilfried en Brigitte uit met hun standje. "Een strooien dakje en wat rietmatjes waarop de kachels stonden, meer was het niet. Ze omschreven ons standje smalend als 'het stalletje van Bethlehem'. Een directielid van de foor vroeg zelfs of we nog een os en ezel nodig hadden. We lieten ze lachen, want we deden ondertussen wel prima zaken. We verkochten 54 kachels in tien dagen tijd. Twee jaar later hadden we de mooiste stand van de handelsfoor. Een ronddraaiend wiel, waarin vier brandende kachels stonden. We verkochten er toen 200."



In datzelfde jaar wordt ook de eerste toonzaal gebouwd. "Het was echt nodig, want de kachels stonden te dicht op elkaar gestapeld. In de woonkamer, in de keuken, in de slaapkamer... Overal werden in de boerderij kachels voorgesteld aan klanten. Het kon zo niet verder."





Videoclub Molecule blijft de volgende jaren snel groeien. In 1984 verandert Mol in Molecule. "Hoe ik op de naam kwam? Die zat plots in mijn hoofd, want ik denk veel", zegt Wilfried. "Het klinkt goed. Een molecule zit in iedere stof, onze familienaam is erin verwerkt en het is universeel, want iedereen kan de naam uitspreken. Er zijn nog altijd mensen die 'meneer Molecule' tegen me zeggen. Of die 'bij Molecule' zingen, als ze me op vakantie in Frankrijk opmerken, met mijn T-shirt van Molecule aan. We begonnen in 1984 ook met een videotheek met meer dan vijfduizend cassettes. De mensen konden voor duizend frank per maand onbeperkt video's uitlenen, telkens drie per keer. Dat was toen uniek in België. De klanten praten er nog vaak over. Het was destijds een gouden zet, omdat je die mensen automatisch ook in de winkel zelf had."





Rad van Fortuin Boerenzoon Wilfried was een geboren verkoper. "Ik had zelden een klant die niet wilde kopen. Ik bood ze ook een pintje aan als ze niet meteen toehapten, omdat ik wist dat ze na dat pintje alsnog zouden kopen (lacht). Ik probeerde alles. Een mooi voorbeeld is toen ik mijn huwelijk regelde met de pastoor in Wielsbeke, van waar mijn vrouw afkomstig is. Niet alleen de trouw raakte geregeld, want ik mocht voortaan ook mazout leveren voor de verwarming in de kerk van Wielsbeke (lacht). Het heeft me nooit geïnteresseerd of mensen een grote of kleine aankoop deden. Zolang ze maar klant van Molecule werden. Omdat klanten terugkomen. En andere mensen meebrengen als ze tevreden zijn."



Molecule is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat in 1993 een reclamespotje op VTM aandurft. "Het was een enorm risico, omdat het erg veel geld kostte", vertelt Wilfried. "Molecule was het jaar daarvoor, in 1992, net fors uitgebreid. Gelukkig, want de klanten kwamen plots uit heel Vlaanderen. Auto's stonden in de file tot op de autosnelweg E17. We waren genoodzaakt om meteen in te grijpen door extra parkeerplaatsen en toiletten te voorzien. Zo groot was de overrompeling. Mensen wuifden zelfs naar onze vrachtwagens van Molecule. Omdat het zo nieuw was, een reclamespotje op televisie. We sponsorden toen ook het razend populaire VTM-programma 'Rad van Fortuin' met prijzen."





Rotonde De droom van Wilfried was een groot warenhuis. Molecule werd uiteindelijk veel meer dan dat. "Ik deed altijd verder en dacht iedere dag aan morgen. Want stilstaan doe je niet. Je kan het vergelijken met een berg beklimmen. Als je stopt, glij je weer naar beneden. Het was hard. Zonder de steun van mijn vrouw en kinderen was het nooit gelukt. Zo was ik vaak tot 22 uur in de weer. Om toch nog die ene klant, die bijvoorbeeld twijfelde om een keuken te kopen, te overtuigen. Maar toch krijg je niet alles in het leven. Zo pleit ik al jaren voor de aanleg van een rotonde op de gewestweg N36 aan Molecule, in plaats van de huidige in- en uitrit via de Pareelstraat. Een rotonde zou veiliger zijn, want vooral voor klanten die vertrekken en de N36 willen oprijden, is het opletten omdat het zicht op het verkeer niet ideaal is. Er gebeurt hier gemiddeld om de twee weken een ongeval met blikschade. We krijgen die rotonde echter maar niet verkocht bij het Agentschap Wegen en Verkeer."



Molecule wordt vaak omschreven als een pretpark voor grote mensen. Waar je op een druilerige zondag iets eet, activiteiten zoals kookdemonstraties bijwoont en de vele afdelingen bezoekt. "Molecule heeft alles, geen enkele concurrent is zo zot om te doen wat wij doen", zegt kleinzoon Jens Govaert (27).





Webshop "En we zijn goedkoper dan de meeste concullega's. We vrezen daarom de mogelijke komst van een Ikea in Wevelgem niet. Omdat we hier ook alle merken hebben en meer kwaliteit aanbieden. En wie naar Ikea gaat, zal automatisch ook naar Molecule komen. Hoe we de toekomst zien? We zijn een webshop aan het uitbouwen. Die gaat in het voorjaar van 2017 online. Een noodzaak voor klanten, die ver wonen. Zo is het bijvoorbeeld voor Antwerpenaren niet evident om iedere week naar Molecule te komen. We passen daar straks een mouw aan, met onze webshop. Wie al vijf jaar niet naar Molecule kwam, moet trouwens dringend nog eens langskomen. De zaak is helemaal veranderd, sinds de laatste grote uitbreiding vier jaar geleden. Er zijn nu twee verdiepingen, het is moderner, er zijn nog meer mooie producten en er is nog meer horeca. We danken de klanten voor het vertrouwen en doen er nog eens vijftig jaar bij. We zoeken trouwens nieuwe en goede verkopers. Er staan momenteel zeven vacatures open."





