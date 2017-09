Tachtigers dood aangetroffen in flat

In een flat in Zellik zijn woensdag de levenloze lichamen van een man (89) en zijn vrouw (82) aangetroffen. Het parket en de politie onderzoeken of het om een dubbele zelfmoord of een familiedrama gaat. "Het is het trieste einde van een lijdensweg die een jaar heeft geduurd", zuchten de dochters.

Het koppel werd woensdagochtend aangetroffen. Een ziekenwagen en een mugteam snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De hele dag waren politie, parket en het labo bezig met het onderzoek. Pas 's avonds laat kwam een begrafenisondernemer de lichamen ophalen voor een autopsie. Wat er zich heeft afgespeeld in de woning, is ook voor de twee dochters van het koppel een raadsel. "Dit hebben we nooit zien aankomen", zuchten ze. "Maar de reden ligt in ieder geval bij een ongeval van vorig jaar. Op 22 september kwam moeder zwaar ten val op een lijnbus op de Brusselsesteenweg. De chauffeur had te bruusk geremd. Mama werd overgebracht naar het UZ Brussel waar een schedelbreuk, een breuk aan de borstkas, een gescheurde oorlel en bloeduitstortingen werden vastgesteld." Serieuze verwondingen voor een vrouw van die leeftijd. "Daags nadien mocht ons mama al naar huis", zeggen de zussen verontwaardigd. "Volgens het ziekenhuis door plaatsgebrek. We hebben dan maar een ziekenhuisbed geïnstalleerd en haar in huis genomen."

Als de dokters haar vorig jaar langer in het ziekenhuis hadden gehouden, was het misschien niet zo gelopen. En als de buschauffeur voorzichtiger had gereden, was ze zelfs niet gewond geraakt De dochters van het koppel

Lijdensweg

Het werd het begin van een lange lijdensweg. "We zagen haar achteruitgaan. Vooral haar kortetermijngeheugen was een zeef. Eind vorig jaar en in januari moest ze op controle bij een neuroloog in het UZ. Dat komt door een posttraumatisch letsel, klonk het de laatste keer. 'Kom over drie maanden nog eens terug.' Maar via de huisdokter hebben we toen toch een hersenscan kunnen regelen. Daaruit bleek dat ze een serieuze hersenbloeding had, met een dringende operatie op 2 maart tot gevolg. De dagen nadien liep ze een ziekenhuisbacterie en een blaasontsteking op. Ze kreeg te kampen met epilepsie, maar dat was normaal na de operatie. Op 7 maart moest ze nog eens geopereerd worden, deze keer omdat haar hoofd vol etter zat. Door de operaties kon ze niets meer, zelfs niet eten, en werd ze opgenomen in revalidatieziekenhuis Inkendaal. Het ging stilaan beter en sinds 2 september was ze weer thuis. Stappen deed ze met een rollator."



"We hadden voor hen een sociale woning op de gelijkvloerse verdieping geregeld, maar papa zag dan weer de verhuis en extra kosten niet zitten. Het voorbije jaar heeft zwaar doorgewogen. Als de dokters haar vorig jaar langer in het ziekenhuis hadden gehouden, was het misschien niet zo gelopen. En als de buschauffeur voorzichtiger had gereden, was ze zelfs niet gewond geraakt. Nu zijn we zowel mama en papa kwijt."



Het UZ Brussel kan niet reageren. "Door het medisch beroepsgeheim mogen we uit respect voor de patiënten hier niet op ingaan", zegt woordvoerder Edgard Eeckman. "Wie zaken betwist, kan contact opnemen met onze ombudsdienst."



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.