Schoonzoon Maggie De Block overlijdt aan hartaanval

In de gemeentelijke sportloods in Asse is gisteravond Koen Thomas (34), schoonzoon van Maggie De Block, onverwacht overleden. Hij bezweek aan een hartaanval toen hij basketbaltraining aan het geven was. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten.

Koen Thomas is de partner van Julie Asselman, dochter van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en OCMW-voorzitter in Merchtem. Gisteravond trok Koen naar de sportloods in Asse, waar hij actief is als penningmeester en jeugdcoach bij basketbalclub Asse-Ternat. Omstreeks 19 uur, toen de training volop bezig was, voelde hij zich onwel worden, waarop de hulpdiensten gealarmeerd werden. "In de zaal zaten toen heel wat ouders, onder wie ook enkele verpleegkundigen", zegt Mark Bogaert, voorzitter van de basketbalclub. "Ook een cardioloog uit Asse was er meteen bij om te helpen. Gedurende drie kwartier heeft men geprobeerd om Koen te reanimeren, maar alle moeite bleek vergeefs."

Stille steun en toeverlaat

Koen vormde al geruime tijd een koppel met Julie Asselman. Ze woonden al enkele jaren samen en verhuisden vorig jaar naar een nieuw huis in de Clerenblock, dat ze zelf lieten optrekken. In navolging van haar moeder Maggy en haar oom Eddie - de burgemeester van Merchtem - is ook Julie Asselman een stemmentrekker voor Open Vld in de gemeente. Koen hield evenwel niet van de schijnwerpers en stelde zich op als stille steun en toeverlaat voor Julie. Naast zijn gezinsleven had hij één grote passie: basketbal. "Koen is al meer dan tien jaar lid van onze club, en is een 'basketbalbeest'", zegt Mark Bogaert. "Omdat hij sukkelde met zijn gezondheid, kon hij enkele jaren geen training meer geven. En omdat hij niet meer op het veld kon staan, zette hij zich in als penningmeester. Een gouden gast die altijd klaarstond om te helpen. Voor onze club is dit een zwaar verlies, ook op menselijk vlak. We verliezen een geweldig bestuurslid en een coach die fantastisch kon omgaan met kinderen." (WDS)