"Wij blijven fit aan ons bureau"

Om haar collega's fit en gezond te houden, lanceerde bediende Vanessa Mareels (26) een origineel idee. Ze stelde haar werkgever, de Liberale Mutualiteiten Vlaams Gewest, voor om een stel pedalo's aan te kopen die onder de bureaus kunnen geplaatst worden. Terwijl de bedienden telefoontjes aannemen, dossiers beheren en mails versturen, kunnen ze intussen lustig trappen op de pedalen. "Ik ga normaal elke dag een uurtje fitnessen, maar het leek me een goed idee om ook tijdens de werkuren aan mijn conditie te werken", vertelt Vanessa. "In de zorgboetiek van mijn werkgever vond ik de pedalo's terug. Mijn idee werd door de baas meteen enthousiast onthaald. En ook de collega's reageerden positief. Maar liefst 41 van de 50 werknemers waren meteen bereid om mee te doen." De directie besliste om in een eerste fase meteen 24 pedalo's aan te kopen. Aan de receptie werden ook nog eens drie hometrainers geplaatst. Wie de kantoren van de mutualiteit betreedt, wordt er meteen geconfronteerd met stevige benen die aan het trappen zijn, terwijl de handen het kantoorwerk tot een goed einde brengen. "We willen minstens een kwartier per dag trappen", vertelt Vanessa. "Wie weinig conditie heeft, kan de weerstand van het toestel op een laag pitje zetten zodat het eenvoudiger wordt om de trappers rond te krijgen. De geoefende sporter kan de weerstand dan weer verhogen. De toestellen zijn ook uitgerust met een calorieënmeter."

Kwartier per dag

Het trappen is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de sfeer. "Eens je aan het trappen bent, is het niet eenvoudig om te stoppen", lacht Vanessa. "Elke collega ondertekent een verklaring waarin hij of zij belooft om een kwartier per dag te fietsen onder het bureau. We gaan niet controleren of iedereen dat ook effectief doet. Aan een kliklijn denken we niet."



Of ze op het einde van de dag geen extra bus deodorant nodig hebben? "Helemaal niet", luidt het bij Regina Verbeeren, die verantwoordelijk is voor de ledenwerving. "Het is niet de bedoeling dat we ons hier buiten adem sporten. De dienstverlening mag niet in het gedrang komen. En wie zich toch in het zweet rijdt, kan altijd verkoeling zoeken in de douches. We hebben ook een fitnessruimte voor de echte freaks."



En na een dagje trappen op kantoor, blijkt ook niemand oververmoeid. "We voelen ons net fitter."