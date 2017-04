"Duidelijk geval van vergiftiging"

Het mooie weer van afgelopen zondag was voor Yasmin Erbas en haar man Halim Cicek ideaal om er samen met de hond op uit te trekken. Met een bevriend koppel en hun vier jaar oude Mechelse herder Yaman vertrokken ze in de Berkenstraat in Terheide, richting de bosrand, vlak aan het oude treinspoor. "Zoals vaker speelden we daar met Yaman", vertelt Yasmin. "Vooral mijn man was dan met hem bezig. Hij gooide dan stokken, die Yaman terugbracht. Hij kon daar zo van genieten... Maar opeens werd Yaman heel moe. De fut verdween als het ware uit zijn lichaam. We dachten nog dat het misschien aan het warme weer lag." Maar het ging van kwaad naar erger met Yaman. Halim bleef bij hem, terwijl Yasmin naar huis liep om water te halen. Maar ook dat bracht geen beterschap. "Uiteindelijk moesten mijn man en zijn vriend Yaman naar huis dragen. Daar zijn we dan meteen weer vertrokken naar de dierenarts."

Klacht bij politie

De dierenarts gaf Yaman nog een spuit in de hoop hem erdoor te krijgen, maar het mocht niet baten. De hond kreeg nog meer stuipen en stierf op de tafel in de praktijk. "Vergiftiging", kregen Yasmin en Halim te horen. Maar wie dat vergif dan rondgestrooid heeft aan de bosrand, is niet duidelijk. "We zullen alleszins klacht indienen bij de politie", besluit het koppel.



Ook burgemeester Tom Seurs (Voluit! As) tilt zwaar aan de feiten, en vroeg de gemeentelijke milieudienst om de feiten te onderzoeken. "Ik heb ook gevraagd om contact op te nemen met het getroffen gezin", zegt hij. "Op die manier willen we de precieze locatie van de feiten en de omstandigheden in kaart brengen." De kans bestaat dat het vergif er ooit gestrooid werd om everzwijnen en ander wild uit het bos op afstand te houden. "In het verleden kregen we wel eens klachten van buurtbewoners die last hadden van everzwijnen, maar dat leek de laatste tijd toch zeker niet meer het geval te zijn. Het is alleszins belangrijk dat slachtoffers klacht indienen bij de politie. Op die plaats komen veel wandelaars met honden."



In tegenstelling tot berichten op sociale media, heeft de politie evenwel geen weet van meerdere vergiftigde honden. "We hopen in elk geval dat er geen andere slachtoffers moeten bijkomen", zeggen Yasmin en Halim nog. "Wij zijn onze trouwe viervoeter kwijt, en daar hebben we veel verdriet om. Dit mag absoluut niet meer gebeuren."