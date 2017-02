Rugbyteams houden eerbetoon voor Pieter-Jan

Wat er precies gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag is nog niet helemaal duidelijk, maar Pieter-Jan Sels kwam op ongelukkige wijze om het leven. De jonge Arendonkenaar zat op kot in Geel, waar hij donderdagavond met enkele vrienden nog was weggeweest. Toen hij later die avond thuiskwam, nam hij nog een douche. Toen liep er iets fout. "Er zat niet veel volk op kot. Vrijdag overdag stelden enkele bewoners plots vast dat er water in de kelder stond. Toen is men uitgekomen bij Pieter-Jan. Hij lag dood in de douche, het is niet duidelijk of hij is uitgegleden. Dat zou men nog aan het onderzoeken zijn", getuigen enkele aangeslagen kotgenoten. Een autopsie moet de volgende dagen uitsluitsel geven over wat er precies gebeurde. Mogelijk is het slachtoffer in de douche uitgegleden en bij de val om het leven gekomen, mogelijk kreeg hij een beroerte in de douche.