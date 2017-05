Enkelband uit en weer gaan stelen

Dylan F. (20) uit Arendonk zit nog maar eens in de cel. Hij stond onder elektronisch toezicht na een reeks inbraken, maar heeft zijn enkelband doorgeknipt. Vervolgens trok Dylan op dievenpad. "Hij was twee weken op de dool en is opgepakt in een kraakpand in Merksplas", zegt zijn advocate Romy Geysen.

Amper 20 jaar is Dylan F. uit Arendonk, maar toch is hij al een vaste klant in het gerechtsgebouw in Turnhout. Hij liep eerder al tegen de lamp voor drugdealen aan minderjarigen (december 2014), handel in cannabis (februari tot mei 2015), tien inbraken bij jeugd- en sportverenigingen (september tot oktober 2015), een gewapende overval op krantenzaak Hulselmans in Arendonk (maart 2016), een gewelddadige diefstal bij machineverhuurbedrijf Warpy in Oud-Turnhout en vijf inbraken bij jeugd- en sportverenigingen (augustus tot september 2016).



Het onderzoek naar die laatste reeks feiten is nog aan de gang, maar toch werd Dylan F. alweer bij de kraag gevat. "Het onderzoek naar onder meer de diefstal met geweld bij de firma Warpy loopt nog", verduidelijkt zijn advocate Romy Geysen. "Na zijn arrestatie zeven maanden geleden heeft hij vier maanden achter de tralies gezeten. Daarna besliste de raadkamer dat hij zijn voorhechtenis thuis mocht uitzitten via elektronisch toezicht. Twee weken geleden heeft hij zijn enkelband doorgeknipt."



Dylan F. had één doel voor ogen toen hij zichzelf heeft bevrijd van zijn enkelband: opnieuw inbraken plegen. Hij had zijn enkelband nog maar net doorgeknipt toen hij al toesloeg. "Hij is twee weken op de dool geweest en heeft drie nieuwe inbraken gepleegd. Dit keer bij de scouts, chiro en KLJ in Zoersel", vertelt Romy Geysen nog. "De politie heeft hem enkele dagen geleden teruggevonden in een kraakpand in Merksplas."