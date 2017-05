Wielerbelofte (19) in coma na aanrijding

20 dagen

Zijn fiets was in twee stukken gebroken en hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Doornik. Hij kreeg een hersenbloeding en onderging donderdagavond een operatie.



"Sindsdien is hij stabiel, maar wordt hij in een kunstmatige coma gehouden", vertelt zijn moeder Kathleen Vanmarcke. "Het is nog maar de vraag hoe Seppe er zal uitkomen. De eerste 48 uur zijn cruciaal, maar de dokters zeggen dat het tot 20 dagen kan duren vooraleer we zeker zijn wat hij zal overhouden aan het ongeval. Zelf werk ik in het AZ Groeninge in Kortrijk, ik weet dus best dat er mogelijk nog complicaties kunnen opduiken."



Omdat de omstandigheden van het ongeval niet meteen duidelijk waren, ging mama Kathleen gisterenmorgen zelf naar de plaats van het ongeval kijken. "Seppe reed in een groepje en kwam op een T-splitsing uit. Daar moet hij gegrepen zijn door die wagen, die van links kwam. Het zicht op die plaats is wat belemmerd door een klein kapelletje. Toch staan er duidelijk signalen dat het groepje van Seppe voorrang moest geven. Maar allicht reed het groepje door en is ook Seppe gevolgd.



Volgens een buurtbewoonster rijden de auto's daar ook erg snel. Het heeft blijkbaar toch een uur geduurd vooraleer ze hem konden stabiliseren. " De 19-jarige beloftewielrenner liep ook een arm- en een bekkenbreuk op. Donderdagavond zijn we tot laat in de nacht in het ziekenhuis in Doornik gebleven.