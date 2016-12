Zoo heeft er in één klap 2.000 dieren bij

Op 8 januari valt het doek definitief over Aquatopia. Daarom werd een oplossing gezocht voor de meer dan 2.500 vissen, slangen, haaien, kikkers en andere 'dakloze' dieren. De Zoo reikt nu een helpende hand uit en neemt ongeveer 2.000 dieren over. "Onze bezoekerscijfers liepen de laatste jaren erg terug. Een en ander had natuurlijk ook te maken met de grote vernieuwingsoperatie die onze overbuur, de Antwerpse Zoo doorvoerde. Dat hebben we zeker gevoeld", zegt Peter Venneman, entertainment manager van Aquatopia. "Maar we zijn wel blij dat de Zoo ons nu helpt om een nieuwe thuis te vinden voor al onze dieren die ons na aan het hart liggen."

De eerste zoetwatervisjes zijn al overgebracht over het Astridplein, dit gebeurt in isotherme bakken om de temperatuur en kwaliteit van het water te behouden. Het gros van de dieren verhuist pas na 8 januari. Voor enkele reptielen wordt er opvang voorzien in het Serpentarium, de reptielenzoo in Blankenberge van dezelfde moedermaatschappij als de ZOO, de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen).



Niet alle vissen en dieren van Aquatopia passen binnen de collectieplanning van de Zoo, zo wordt er voor sommige haaien en de zeeschildpadden nog naar een oplossing gezocht in dierenparken zoals Pairi Daiza, Nausicaa in Frankrijk en Burgers' Zoo in Nederland.



De acht personeelsleden van Aquatopia worden begeleid naar een nieuwe baan. Eén van hen, een dierenverzorger, krijgt alvast een job in het Aquarium van de Zoo.Wat er in de plaats komt van Aquatopia is nog niet duidelijk. De bedrijfsleiding achter het Blue Radisson Hotel, waar Aquatopia deel van uitmaakte, houdt het voorlopig op "een grote toeristische attractie".