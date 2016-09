Zes gezochte hooligans bellen zelf politie

Het titanenwerk van de Antwerpse politie - 1.000 uur kijken naar videobeelden van supportersrellen - heeft zijn effect niet gemist. Zes van de elf gezochte Antwerp-hooligans hebben zich woensdagmorgen zelf aangegeven bij de politie, nadat hun haarscherpe foto's in de media waren verspreid. PATRICK LEFELON

De lokale recherche kent nu 87 van de 88 hooligans die op 30 april betrokken waren bij de rellen na de titelmatch Antwerp- Eupen. Alleen de man die zich vastklampt aan de motorkap van een politiewagen, blijft onbekend.



Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: "Zes van de elf verdachten hebben zich woensdag in de loop van de dag zelf aangemeld bij de recherche. Eén van die verdachten is al ondervraagd en heeft zijn aandeel in de rellen bekend. De andere verdachten komen de volgende dagen aan de beurt. Voor vier andere verdachten hebben wij tips binnengekregen die ook vrijwel zeker naar een identificatie zullen leiden."



Het Antwerpse parket was gisteren opgetogen over het resultaat van het opsporingsprogramma Faroek. De hoge kwaliteit van de verspreide opsporingsfoto's gaf daarbij de doorslag.





1.000 uur Woordvoerder Wouter Bruyns: "In totaal had de recherche voor 107 gigabyte aan beeldmateriaal ter beschikking (één gigabyte komt overeen met de digitale opslag van 2 uur video op televisiekwaliteit, red.). Beelden van onze eigen politieteams, beelden vanuit de twee waterkanonnen gemaakt, maar ook beelden van tv-zenders, gsm-filmpjes op nieuwswebsites of beelden van camera's in trams en bussen van De Lijn."



Speurders hebben omgerekend zo'n 1.000 uur nodig gehad om alles te bekijken en de juiste verdachte eruit te filteren. Aan het zoekwerk kwamen geen technologische snufjes, zoals software met gezichtsherkenning, te pas. De speurders bekeken de incidenten en zochten de daders dan terug in andere beelden. Zij kregen daarvoor de hulp van de mensen van de voetbalcel die heel wat hooligans kennen en weten wie met wie optrekt."