Zendertje onder luxewagen is nieuwste dieventruc

De voorbije maand logeerden speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen twee weken in Litouwen om hun collega's bij te staan in het dossier Wizzard. Midden december werden daar elf verdachten gearresteerd tijdens 18 huiszoekingen. Eerder waren ook al huiszoekingen in Rotterdam en in Affligem uitgevoerd. Het onderzoek draait rond de inbraak en diefstal van luxewagens. De bende wordt verdacht van zes diefstallen van Range Rovers in de regio Antwerpen. Daarnaast kan de politie 85 inbraken in auto's aan de bende linken. Het gaat dan om inbraken om de gps, de airbag of de volledige middenconsole uit de auto te stelen. De inbraken vonden plaats in heel het land en in Nederland. De ergst getroffen gemeenten waren Affligem en Ternat (Vlaams-Brabant) waar in een maand tijd 24 auto-inbraken werden genoteerd. Zeventien daarvan in Duitse wagens zoals Volkswagen, Audi of BMW. FGP-directeur Stanny De Vlieger: "Ook criminelen gebruiken hightechapparatuur. Wanneer de eigenaar z'n Range Rover parkeerde bijvoorbeeld aan de supermarkt, plaatste de bende een tracer onder de auto. Da's een werkje van niets. Het zendertje plakt met een magneet aan de carrosserie. Het zendt signalen uit die via gps worden opgevangen. Zo kan de bende op haar computer volgen waar de eigenaar woont en wanneer zijn auto geruime tijd stilstaat. Voldoende informatie om de auto te stelen. Meestal hebben zij ook elektronische apparatuur om de wagen te ontgrendelen en ermee weg te rijden."

576 arrestaties

Het afgelopen jaar arresteerde de FGP in de provincie Antwerpen in totaal 576 verdachten, hoofdzakelijk voor illegale drugs, gewelds- of eigendomsdelicten. 38 personen werden aangehouden in terreuronderzoeken. Er werden 764 dossiers opgestart, waarvan twee nieuwe moordzaken. Het labo kwam ruim 550 keer ter plaatse voor al dan niet verdachte overlijdens. Er werden ook bijna 2.500 gsm-toestellen uitgelezen. In totaal werd vorig jaar voor bijna 15 miljoen euro aan huizen en voertuigen in beslag genomen. Zo'n 11 miljoen werd cash of vanop rekeningen in beslag genomen. Een uitschieter in de dossiers was de inbeslagname van een gepantserde Mercedes type S. Een wagen die op dezelfde manier was beveiligd als het dienstvoertuig van de Nederlandse koning Alexander. De auto was eigendom van een Turkse verdachte die in Turkije werd gezocht voor drugshandel en moord. De man werd in Kapellen samen met een medeverdachte gearresteerd. De Mercedes en twee villa's ter waarde van 3,38 miljoen euro zijn in beslag genomen.