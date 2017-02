Wietkwekers die plantjes 'baby's' noemden, riskeren tot zes jaar

De politie startte in april 2015 een onderzoek na binnengelopen info over een cannabisplantage die was ingericht in een loods in Boechout. De namen van vier mensen vielen en dat leidde de speurders naar café Matchroom aan de Schijnpoortweg. De speurders begonnen zo telefoons af te luisteren en voerden observaties uit. "Het gaat om een criminele organisatie met mensen die al langer in de business zitten", zegt de aanklager. "Er wordt gezocht naar locaties om plantages in onder te brengen." Een hoofdrol heeft Müfit U. In zijn wagen werd afluisterapparatuur geplaatst. "Op 8 december 2015 leverde dat een belangrijk gesprek op, waarin U. met Ilkay K. onverbloemd praat over plantages en de opbrengst. Müfit U. heeft het kapitaal en heeft aandacht voor dekmantels. Zo wilde hij op één locatie een groenten-en fruitwinkel openen."

'Dokter'

"We hebben plaats nodig voor 550 baby's." De drugsbende gebruikte codetaal: een baby staat voor één cannabisplant. Abdullah S. werd in de bende 'dokter' genoemd. "Hij had aanleg voor het 'grootbrengen van kinderen'", zei de aanklager. Volgens U. gebruikte S. ozon om zo veel mogelijk uit één cannabisplant te halen.



Op 16 december 2015 werd in de Van Breestraat 15 in Antwerpen - in een voormalige fotostudio - een plantage met 253 oogstrijpe planten gevonden. De kwekerij was gebouwd in een verborgen ruimte, die toegankelijk was via een los paneel van een keukenkast.



De aanklager heeft voor kopstuk Müfit A. 6 jaar cel gevraagd. De andere 18 bendeleden riskeren straffen van 2 tot 4 jaar. Het vonnis volgt op 22 maart.