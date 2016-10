Vrouw toegetakeld met fles tijdens burenruzie

Een bewoonster van een appartementsblok in de Kruishofstraat is gearresteerd nadat zij een buurvrouw met een fles op het hoofd had geslagen. Daarna viel zij ook ambulanciers aan en spuwde naar de politie. De toegetakelde buurvrouw Lydia De Decker (65) durft haar appartement niet meer uit. "De dolgedraaide dame is na een nachtje cel vrijgelaten en woont gewoon terug in onze blok."

Het appartementsgebouw aan de Kruishofstraat heeft één woning die in de centrale inkomhal uitgeeft. Net daar woont mevrouw K.C. Vorige donderdag rond 16.30u stond de dame aan haar voordeur, net toen Lydia De Decker de post uit haar brievenbus haalde.



Lydia: "De vrouw bralde wat. Zij had blijkbaar gedronken want zij had de fles wijn nog in haar handen. Ik deed alsof ik haar gewauwel niet hoorde. Ineens kwam zij met die fles dreigend op mij toegestapt. Ik liep weg maar was te snel voor de schuifdeur en botste er tegenaan. Ik probeerde de lift te halen maar die vrouw kreeg mij te pakken en duwde mij tegen de muur. Zij sloeg dan een eerste keer met die fles."





Doodsbang Lydia liet zich niet doen en werkte de buurvrouw tegen de grond. Zij probeerde haar in bedwang te houden maar de vrouw sloeg nog verschillende keren met de fles naar het hoofd van Lydia. "Ik was doodsbang dat die fles zou stukspringen in mijn gezicht. Gelukkig kwamen er dan mensen binnen en één iemand kon de fles afpakken. Ik zat helemaal onder het bloed. De ambulance heeft mij naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn breuken aan mijn rechter oogkas en aan mijn neus vastgesteld. Ook mijn kin is genaaid."



De politie kwam ter plaatse en had heel wat moeite om de agressieve buurvrouw K.C. te overmeesteren.