Vrouw die van 15de viel, laat drie kinderen na

De Tunesische Nadia E.H. (37) die zondagochtend van de 15de verdieping in domein Hertoghe naar beneden sprong, laat een dochter en twee zoontjes na. De jonge vrouw was afgelopen weekend op een drugsfeestje bij een bewoonster in de luxe-residentie Hertogenpark. Die bewoonster zit in de gevangenis; net als de vermeende Marokkaanse drugsdealer.

Een opgroeiende tienerdochter en nog twee jongere zoontjes blijven verweesd achter na de dood van Nadia E.H. De jonge, flamboyante vrouw kroop zondagmiddag onder invloed van drugs naar de 15de verdieping van residentie Hertogenpark en sprong dan naar beneden. De 41-jarige bewoonster N.G. van het penthouse in dit chique gebouw had afgelopen thuis een feestje georganiseerd en daar kwamen ook drugs aan te pas. Een Marokkaanse vriend zorgde voor de nodige verdovende middelen. Tegen de ochtend aan ging Nadia E.H. helemaal door het lint en klom via een noodtrap tot op het dak. Bewoonster N.G. rende haar nog achterna tot op het dak maar kon haar niet meer tegenhouden. De Tunesische vrouw stortte te pletter.

Lawaaihinder

De onderzoeksrechter heeft bewoonster N.G. in de gevangenis laten opsluiten, omdat zij haar woning ter beschikking stelde voor drugsgebruik. Ook de Marokkaanse dealer zit in de cel omdat hij de drugs zou hebben geleverd die de dodelijke val mee veroorzaakten. Aanstaande vrijdag komen de twee verdachten voor de raadkamer. De familie van slachtoffer Nadia E.H. blijft verweesd achter. Zij wilde gisteren niet reageren. Nadia E.H. woonde al jarenlang in een sociaal appartement in Berchem. Haar drie kinderen verbleven maar sporadisch bij haar. De buurt kende haar vooral omdat de politie er geregeld over de vloer kwam voor lawaaihinder, drugsgebruik en familiaal geweld. (PLA)