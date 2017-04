Vluchteling bestal koppel dat hem opving

Drie Afghaanse vluchtelingen moesten zich voor de rechtbank van Antwerpen verdedigen voor het stelen van een kluis. De mannen hadden de sleutel van de woning en konden zo in oktober 2016 de kluis uit de slaapkamer van een Antwerps koppel stelen. De buit: veel waardepapieren, reispassen maar ook peperdure horloges van onder andere Rolex en zo'n 2.700 euro in cash. De inhoud van de kluis verpatsten ze in een pandjeswinkel in de Pelikaanstraat. De drie krijgen nu elk een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 600 euro. "De rechtbank tilt zwaar aan de feiten. Als je als asielzoeker zo hartelijk wordt opgevangen en dan net die mensen besteelt, dan zijn de feiten zeer ernstig," klinkt het. Het is Lajbar A, een 21-jarige vluchteling uit Afghanistan, die al een tijd inwoonde bij het koppel, die de klus klaarde met twee kompanen; Khanzeeb H. (21) en Maiwand A. (21), ook Afghanen.

Mokerslag

"We vonden hem in augustus op straat, compleet onderkomen", vertelt één van de slachtoffers, die liever anoniem blijft. "We hebben hem in huis genomen, hem onderdak en eten gegeven. En met hem kwamen ook zijn vrienden. We gaven hen ook al eens eten of deden hun was. Dus we kennen het groepje. Als we dan thuiskwamen van ons buitenverblijf en zagen dat ze de kluis gestolen hadden, ja, dat was een mokerslag."



De man was op het proces aanwezig om zijn voormalige protégé in de ogen te kijken. "Ik had dat nodig, mijn partner blijft hier liever van weg. Maar ik wilde toch tonen dat ik er nog was. Pas op, ik voel geen rancune of boosheid, dat helpt mij niet vooruit. Ik zou het zelfs opnieuw doen. Die mannen zijn niet slecht, ze zijn het product van onze maatschappij."