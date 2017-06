Vandaag vuurproef voor knip in Leien

De knip in de Leien is een feit. Sinds zondagnacht kan het verkeer niet meer via de Leien van noord naar zuid en omgekeerd, en dat tot eind 2018. Grote problemen bleven uit, maar vandaag krijgt de knip de eerste echte ochtendspits te verwerken.

De eerste platanen werden gisteren gerooid.

Hoewel de echte knip pas voorzien was tijdens de nacht van zondag op maandag, werden zaterdag al de eerste hapjes uit de Leien genomen. Op de Italiëlei ter hoogte van de inrit van de Konijnenpijp werden nieuwe wegmarkeringen aangebracht en werden de auto's van de middenweg geweerd. Enkel de zijbanen waren nog open voor het verkeer. Agenten moesten enkele verloren gereden bestuurders weer op het juiste pad brengen en patrouilles reden op en neer om een oogje in het zeil te houden. Sinds gisterenochtend is de knip een feit. Grote problemen waren er niet door het pinksterweekend. Maar vandaag krijgt de knip de eerste echte ochtendspits te verwerken. Dan zal moeten blijken hoe groot de verkeershinder is.