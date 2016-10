Twintiger nog in coma na vechtpartij tijdens hardcorefeest

De 23-jarige M.F. vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven, nadat hij zaterdagnacht bewusteloos was geslagen tijdens een hardcorefeest net over de grens. De Nederlandse politie is op zoek naar de daders.

Club X, de bekende discotheek in Wuustwezel, sloot in 2000 de deuren, maar afgelopen weekend was er net over de grens in Wernhout een groot reüniefeest. M.F. had er met vrienden afgesproken. Een groep vrienden stond op het balkon.





Stampen Rond 3.30 uur morste een van hen met zijn drankje. Dat zinde een andere groep die beneden stond niet. Ze ging verhaal halen en het mondde uit in een vechtpartij. M. F. werd geslagen en viel op de grond. Toen hij bewusteloos was, moest hij nog enkele rake stampen incasseren.



Met zware verwondingen werd de twintiger afgevoerd. Eerst naar een ziekenhuis in Breda, maar daarna werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. Daar ligt hij nog steeds in een coma op de afdeling Intensieve Zorgen. De politie Midden-en West Brabant is een onderzoek gestart naar de zware mishandeling en zoekt getuigen. "Er hebben al getuigen gereageerd. Mensen die iets gezien hebben, kunnen zich uiteraard nog melden", zegt woordvoerder Jeroen Steenmeijer.