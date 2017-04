Touroperator annuleert paasvakantie duizendtal joodse families

Reisorganisator Mozes F. (46) heeft de paasvakantie van een duizendtal joodse families verpest. Hun geboekte vakantie in een vijfsterrenhotel op het Griekse eiland Kos is geannuleerd. Mozes F. kwam eerder in Antwerpen in opspraak met een goudwinkel die failliet ging.

Onder de ronkende naam 'Perla Luxury' had de Antwerpse touroperator Mozes F. heel wat klanten uit de joodse gemeenschap warm gemaakt voor een 10 daagse-vakantie in het resort Mitsis Blue Domes Resort & Spa op het eiland Kos. De man beloofde volledige koosjere catering en zou voor spektakels met joodse zangers en entertainers zorgen. Bij volle bezetting van de 500 kamers zouden zo'n 1.000 joodse gasten, vooral uit de Verenigde Staten maar ook uit Antwerpen en Londen in Kos hun vakantie doorbrengen.

Goudwinkel

Het weekblad Joodse Actueel maakte gisteren de annulatie van de vakanties bekend. De directeur van het Mitsis Blue Domes Resort laat in Joods Actueel weten dat al in januari de samenwerking met Antwerpenaar Mozes F. is stopgezet. Hij kwam afspraken niet na en betaalde zijn voorschotten niet.



In een brief deelt Mozes F. mee dat hij zijn gedupeerde klanten zal terugbetalen. Daar hebben velen hun twijfels bij. Mozes F. werd in 2013 door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. Hij baatte toen een goudwinkel uit in de diamantbuurt. Mozes F. werd gelinkt aan een Tsjetjeense dievenbende maar op het proces in beroep werd de man vrijgesproken. Zijn goudwinkel ging wel failliet. (PLA)