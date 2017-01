The Villa drie weken dicht voor 'veiligheidswerken'

De bekendste discotheek van het land The Villa gaat even de deuren sluiten. De club moet in opdracht van het stadsbestuur bijkomende veiligheidsmaatregelen treffen na een aantal incidenten. De moeder van Didier Bartholomeus (25), die verdween en dood werd teruggevonden na zijn verjaardagsparty daar, is tevreden dat The Villa de veiligheid in en rond de club verhoogt.

Club The Villa is ondertussen geliefd bij heel bekend Vlaanderen. BV's zoals Eric Van Looy, Nathalie Meskens, Rode Duivel Toby Alderweireld en dj's Dimitri Vegas en Like Mike komen er over de vloer. De populaire club kampt echter met veiligheidsproblemen. Zo verdween de jonge Schildenaar Didier Bartholomeus, in oktober na zijn verjaardagsfeestje in The Villa. Er waren ook incidenten met een gevaarlijke portier en enkele ruzies waarbij met messen werd gezwaaid. "Onze patrouilles staan geregeld aan de deur bij de zaak voor verschillende incidenten, dat klopt", zegt woordvoerder van de lokale politie Wouter Bruyns. "Een update en verbetering van de security zou dus een goede zaak zijn. Het is niet de bedoeling dat wij als politie gaan optreden als privébewaking. Wij hebben de zaak dan ook gewezen op de hiaten in hun beveiliging en wij hebben de stad hierin geadviseerd. Het spreekt wel voor zich dat wij blijven optreden als er zich problemen voordoen."

Veiligheidsplan

The Villa zegt op zijn website zelf dat de tijdelijke sluiting er komt in opdracht en in samenspraak met het stadsbestuur. "Samen met de poltie en de veiligheidsadviseur van de stad is een bewakingsplan opgesteld met instructies voor het personeel en de security", zegt zaakvoerder van The Villa Raf Doms. "Iedereen weet voortaan wat wel en wat niet mag bij incidenten. Op een gewone zaterdag staan er maar liefst vijf man security in de zaak. Wij werken op dit moment samen met de firma Safe Security, waar wij in het verleden nooit problemen mee hebben gehad. Mocht de politie problemen hebben met bepaalde portiers, dan schik ik mij naar hun wensen. Wij beschikken nu al over portiers, metaaldetectoren en veiligheidscamera's die rechtstreeks in contact staan met de politie." De club zal ook starten met vaste standplaatsen voor erkende taxi's.



Enkele maanden geleden werd Schildenaar Didier Bartholomeus aan The Villa nog slachtoffer van een illegale taxichauffeur. De twintiger werd beroofd en daarna uit de auto geduwd. Didier werd enkele dagen later dood aangetroffen in het Dokske in Merksem. Er zou geen verband zijn tussen de diefstal en het overlijden van de jongeman." Micheline Duysens, de moeder van Didier, vindt het niet meer dan terecht dat The Villa even de deuren sluit om aan zijn veiligheidsbeleid te werken. Zij had tijdens een onderhoud met adviseurs van burgemeester Bart De Wever aangedrongen op een doorlichting van dat veiligheidsbeleid bij The Villa. De burgemeester beloofde ook het probleem van de illegale taxi's aan te kaarten.