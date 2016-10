The Godfather, op zijn Antwerps

Zes jaar na de feiten komt de procureur op de proppen met een Antwerpse versie van The Godfather. Een maffiaverhaal in drie delen waarin de Antwerpse drugsdealer Eleftherios Papadatos (76) een centrale rol speelt. Alles draait rond de diefstal van 200 kg coke, drugs met een straatwaarde van 10 miljoen euro. Daarvoor kan je al eens iemand ontvoeren, of zelfs een kogel door zijn hoofd schieten en hem dan opstoken op een houtvuur. PATRICK LEFELON

De Colombiaanse drugsdealer Nemo werd dood teruggevonden in een bos in Brasschaat. - rv Een Nederlandse vrouw wandelt op woensdagavond 21 april 2010 langs de Antwerpse kaaien. Ineens stopt een zware BMW vlak bij haar. Twee mannen springen eruit en sleuren een oudere, grijzende man vanop de stoep in de auto. De BMW scheurt weg terwijl de benen van de luid schreeuwende man nog uit het halfopen portier hangen. De vrouw belt onmiddellijk de politie en geeft de Nederlandse nummerplaat door.



De wagen doet bij de noorderburen meteen de alarmbellen afgaan. Het gaat om de beruchte BMW 540i Protection Executive, vroeger eigendom van maffiabaas Holleeder, later overgekocht door een drugscrimineel. In de wagen zijn aparte kastjes voor vuurwapens ingebouwd.





In deze auto werd Papadatos ontvoerd. De BMW was ooit nog in het bezit van de Nederlandse maffiabaas Holleeder. - Foto rv Café Banana's De auto en gsm-verkeer brengen de Antwerpse speurders al gauw op het spoor van de ontvoerde, bejaarde man. Het gaat om Eleftherios Papadatos. De Belgische Griek, dan net 70 jaar, is eigenaar van café Banana's in het Antwerpse Schipperskwartier. "Ontvoerd? Niks ontvoerd. Ik ben vrijwillig meegereden met die Nederlanders. Zij wilden mij spreken", getuigt Papadatos bij zijn eerste ondervraging. Ging het gesprek over gestolen drugs? Dat kan Papadatos zich niet herinneren. By the way, Papadatos zit momenteel in de gevangenis een veroordeling tot 7 jaar wegens drugshandel uit.



Goed veertien dagen later rijdt een nachtploeg van de politie MINOS een rondje langs de verlaten, uitgestrekte parking van Makro in Wommelgem. Aan de zijkant staan vijf mannen rond een Chevrolet te draaien. Bij controle blijkt in de auto een oude man uit Schilde te zitten. Hij zit verstopt onder een laken. De angstige man beweert dat hij naar het tankstation van Makro was gekomen voor motorolie. Zijn polsen bloeden, typische wonden van te strakke handboeien. De vijf Nederlanders worden gearresteerd. Zij beroepen zich op hun zwijgrecht.





Pistool Dagen later legt de man wel een verklaring af. "Ik ben Carl P., 70 jaar, uit Schilde en ben die nacht wel degelijk ontvoerd. Mijn gewezen kompaan Eftherios Papadatos had mij naar de parking van Makro gelokt. Daar ben ik door vijf mannen in een bestelwagen getrokken. Twee uur later zat ik geboeid aan handen en voeten op een stoel in een keuken, ik denk ergens in Holland. De daders hielden een pistool constant op mij gericht." Carl P. wordt enkele uren ondervraagd over een verdwenen lading van 200 kg cocaïne. Hij krijgt geregeld klappen en iemand dreigt zijn vinger af te knippen. Dan komt een bendeleider binnen, bekijkt Carl P. en zegt: "Hij is het niet. De man die we zoeken was jonger. Een vijftiger."



Carl P. wordt zonder dralen teruggebracht naar de Makro-parking waar een politiepatrouille van MINOS het gezelschap betrapt.



Voor de Antwerpse procureur stopt hier het verhaal. Hij dagvaardde de vijf Nederlanders gisteren voor de strafrechter en eiste celstraffen van 1 tot vier jaar.





Verkoold "Ah nee, dat gaat niet", vloog advocaat Tim Smet, die een Nederlandse verdachte verdedigt, uit, "Het is zoals in de trilogie van The Godfather. Als je alleen deel 1 en 2 leest, snap je het maffiaverhaal niet. Je moet ook deel 3 lezen." Deel 3 is volgens Smet de moord op 'Nemo', een Colombiaanse drugsdealer van 31 jaar. Zijn stoffelijk overschot werd op 6 mei teruggevonden in een bos in Brasschaat. De man was doodgeschoten en nadien op een houtvuur opgestookt. De wetsdokter vermoedt dat Nemo is vermoord in de periode tussen de twee ontvoeringen.



Nemo, officieel Obrison Cartagena Correa, was in het voorjaar van 2010 naar Europa gekomen omdat een vracht van 200 kg cocaïne niet bij de Nederlandse klanten was geraakt. De container zou aankomen in Antwerpen en dokwerkers zouden de drugs eruithalen. Maar de container kwam nooit in Antwerpen aan omdat op de vrachtbrief een onbestaand adres stond.Waar de container met drugs, straatwaarde ruim 10 miljoen euro, gebleven is, blijft een raadsel. De twee ontvoeringen in Antwerpen brachten geen oplossing. Het Antwerpse parket vermoedt dat ten langen leste de Nederlandse bende samen met de Antwerpse godfather Papadatos zich tegen de Colombiaan Nemo keerde en hem op 21 april 2010 liquideerde in een bos in Brasschaat. Een stelling die volgens advocaat Tim Smet onmogelijk is. "Tenzij die Nederlanders zich met een raket verplaatsten. Anders konden zij die nacht nooit op alle plaatsen zijn die door het parket worden aangewezen."



De advocaat vroeg de rechters voorlopig geen oordeel te vellen over de ontvoeringszaken tot het moorddossier op Nemo aan deze strafzaak is toegevoegd. De rechters vellen hun oordeel op 17 november.