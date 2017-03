Straatveger mag stad niet meer in

De invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in de stad Antwerpen veroorzaakt almaar meer frustratie. Zo stonden al de marktkramers, de vakbonden van de Lijn, de oldtimerverenigingen en de horecasector op hun achterste poten. Ook individuele burgers deden om allerlei redenen hun verhaal in onze krant. Bij dat rijtje sluit nu ook Serge Van den Neucker aan. Hij is directeur van LTC-Veegwerken in Beveren. De veegwagens van dat bedrijf houden bij wegenwerken de straten van Antwerpen proper. Van den Neucker: "We hebben elf grote veegmachines en vier kleinere. Zes grote wagens mogen nu de stad niet meer in. Voor drie andere heb ik driemaal 1.380 euro betaald om tot 2019 binnen te kunnen, maar daarna is dat ook afgelopen. Ik zou op de Euro 3-wagens een roetfilter kunnen laten plaatsen, maar dat overbrugt nog maximaal drie jaar. En zo'n filter voor een veegwagen kost 7.500 tot 12.500 euro. Wat moet ik nu doen? Negen nieuwe veegwagens aankopen? Dan spreek je over een totale uitgave van ongeveer 1,5 miljoen euro."

17 jobs bedreigd

Op de Antwerpse administratie rekent Van den Neucker niet. "Er valt niet mee te praten. Het is absurd: zelfs de takelwagen die we inzetten om onze kleine veegmachines te vervoeren, mag de stad niet in."



Het grootste knelpunt: de administratie scheert de veegwagens over dezelfde kam als vrachtwagens. Van den Neucker: "De veegmachines worden gebouwd op het chassis van een vrachtwagen, maar daar houdt alle vergelijking op. Het zijn werktuigen. Is dat niet duidelijk genoeg? We rijden bijzonder weinig kilometers met die veegwagens. De oude dieselmotoren drijven een machine aan. Daarom gaan ze ook zo lang mee, tot 20 à 25 jaar. Ik snap gewoon niet dat Antwerpen geen uitzondering toestaat voor het 'nichebedrijf' dat wij zijn."



Van den Neucker ziet de toekomst vrij somber in. "Sint-Niklaas denkt aan een LEZ, Brussel en Gent zullen volgen. Dan zit ik binnen een jaar zonder werk en zonder firma. Een ramp voor zeventien werknemers. De overheid beseft niet hoe waanzinnig dit allemaal is. Toen ik het bedrijf opstartte, bestond er geen eurovignet en mochten we met industriële diesel rijden. Voor ons waren er uitzonderingen. Dat is nu voorbij. Er is nog een kilometerheffing bijgekomen."



Antwerps schepen Ait Daoud (N-VA) zegt dat ze open staat voor overleg. "Maar uitzonderingen toelaten, dat kunnen we niet maken. Dan creëer je ongelijkheid. Voor de stad en de LEZ is dat onhaalbaar."